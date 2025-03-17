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Питерец.ру » Культура » Выставка Николая Ватагина «Знакомые лица»

Выставка Николая Ватагина «Знакомые лица»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Николая Ватагина

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Николая Ватагина, который создает своего рода «антипамятники» — живые, необычные, наивно шаржированные, но бесконечно искренние образы.

Художник в четвертом поколении, Николай Ватагин родился в семье, давно и прочно вошедшей в историю русского искусства. С самого детства он помогал матери исполнять заказы на живописные копии, но со временем нашел себя в скульптуре. Особенно он полюбил работать с деревом — архетипическим для нашей культуры материалом, из которого делали буквально все, от колыбелей до гробов, от языческих идолов до православных икон.

«Рублю — что люблю!» — так сегодня характеризует свое творчество сам автор. Первую деревянную фигурку он вырезал в 23 года, во время ночного дежурства в армии, — это был портрет Льва Толстого. С тех пор Николай создал более четырехсот скульптур из дерева. «Сам процесс вызывает у меня восхищение: надо потрудиться, орудуя и топором, и стамеской. Чувствуешь себя настоящим мужчиной, исполняющим нелегкую работу», — признается автор.

С юмором и сарказмом Ватагин отстраняется от прямого следования любым традициям, хотя его художественная манера все же сочетает в себе отдельные черты и иконописного канона, и народной деревянной игрушки, и лубка. При всем этом технику исполнения отличает особый лаконизм, которую автор унаследовал от деда — знаменитого скульптора-анималиста Василия Ватагина. Скульптуры Николая всегда узнаваемы: прежде чем приступить к их непосредственному созданию, он внимательно изучает прижизненные фото изображаемых деятелей культуры и искусства, их мемуары и воспоминания современников. В неповторимом соединении реалистической портретности и лубочной стилизации рождается поистине постмодернистская ирония над привычными авторитетами.

«Пушкин — практически родной для меня человек: я прочел у него все, — признается художник. — Он и Достоевский — мои близкие друзья. На других, например на Андрея Платонова, я обижен. С третьими я ругаюсь, считаю их своими врагами... Хотя в конечном счете всех их люблю».

Скульптор увлеченно «играет в классиков», создавая своего рода «антипамятники»: живые, необычные, наивно шаржированные, но бесконечно настоящие образы. Каждый герой несет в себе абсурдное смешение собственного величия и некоторой нелепости. Портрет каждого из деятелей является отражением и его личности, и его творчества, и эпохи в целом.

Николай Ватагин. Знакомые лица

Даты проведения выставки: 21 марта 2025 — 29 июня 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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