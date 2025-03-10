Выставка Олега Иващенко «В пути»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Олега Иващенко, в чьей художественной практике бытовые сцены превращаются в притчи — емкие, но метафоричные.

Олег Иващенко родился в семье иконописцев. Свой путь он, подобно художникам прошлого, начинал как подмастерье — вместе с отцом исследовал окрестности Краснодара в поисках охры, а затем работал над получением пигмента в его мастерской. Найденные «камешки» мальчик сначала измельчал, а затем, согласно древней технологии, перетирал с яичным желтком и водой. Под началом отца уже в 12 лет он написал свою первую икону, а дебютной живописной работой стала парсуна матери — условный портрет, созданный по принципу иконы. Ранним произведениям Олега были свойственны те же сдержанность и строгий колорит, что характеризуют его картины сегодня.

Постепенно художник перестал видеть себя в тесных рамках иконописного канона: переживания реального мира требовали иного способа воплощения, и он решил получить художественное образование. По окончании учебы Олег отправился в путешествие по Италии, и полученных впечатлений хватило надолго: на протяжении нескольких лет он продолжал писать безлюдные римские пейзажи. Позже он открыл для себя Китай: длительная поездка в рамках выставки привнесла в творчество автора традиционные восточные сюжеты и обилие красного — этот эмоциональный цвет нередко главенствует в его картинах и по сей день. И итальянская, и китайская серии оказались коммерчески успешными. Однако Иващенко убежден, что вопреки подсознательному желанию угодить кому бы то ни было — зрителям, искусствоведам или галеристам — живописец должен в первую очередь стремиться к образному воплощению своих личных ожиданий. Заграничные путешествия со временем закономерно сменились скрупулезной работой в мастерской, где сосуществуют муки и радости созидания.

Перенесение жизненного опыта на холст и выражение смыслов — вот главный творческий принцип автора. Он работает вдумчиво: сначала делает многочисленные эскизы, затем — рисунки углем, а уже после этого обращается к маслу. Композиция в процессе может меняться: все нацелено на то, чтобы мысль и интонация были переданы максимально четко. Художник понимает, что владения техникой здесь недостаточно, не важен и отдельно взятый сюжет — важна некая сверхзадача.

Олег Иващенко. В пути

Даты проведения выставки: 14 марта 2025 — 22 июня 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург