Выставка «Обратная сторона»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ольги Тарасовой и приглашает зрителя вместе с автором исследовать свой внутренний мир, обратив внимание на его «обратную» сторону.

Выставка Ольги Тарасовой «Обратная сторона» — это пространство гармонии и эстетической свободы. Из многослойных текстильных полотен и металла художник сплетает собственную, иную реальность — эффект погружения в нее достигается за счет теней, отражающих бесконечные изгибы материи. Однако автора интересуют не только материалы и формы, но и невидимая стихия, способная порождать прекрасное. В созданном Тарасовой мире воздушные массы, скрытые от людского взора, становятся источниками магии, заметной невооруженным глазом. Возникает иллюзия динамики: так, металлическая сетка сначала будто медленно закручивается, затем, подхваченная порывом ветра, как бы взмывает ввысь, а после плавно опускается.

Большая часть произведений, представленных в экспозиции, появилась в непростой для Ольги период — в то время, когда она боролась с тяжелым заболеванием. Ежедневно посвящая себя проекту, она преобразовывала негативные эмоции в положительные и в результате смогла сформировать новую действительность, наполненную светом и движением вперед. Каждый объект — это воплощение альтернативного видения жизни, символ преодоления испытаний и поиска порядка в вихре бытия.

Центральная философская идея выставки перекликается с мыслями Константина Эдуардовича Циолковского о единстве человека и космоса, согласно которой каждый момент, каждое чувство и каждое действие несут особый смысл, подчиняясь воле Вселенной.

Работы Тарасовой создают атмосферу уединения и приглашают зрителя исследовать свой внутренний мир, обратив внимание на его «обратную» сторону — скрытое от обыденного взгляда место, полное глубоких переживаний.

Ольга Тарасова. Обратная сторона

Даты проведения выставки: 20 декабря 2024 — 9 марта 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург