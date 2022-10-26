Выставка «Хроника падения одной звезды»

28 октября в музее современного искусства АРТМУЗА состоится торжественное открытие выставки Олега Тыркина «Хроника падения одной звезды». Проект московского художника представляет собой размышление о человеческой отчужденности и отстраненности в необычной технике металлизации.

Олег Тыркин, художник деликатного, непрямого высказывания, пристально наблюдает за падением звезды и вовлекает зрителя в космическую глубь, побуждая соотнести свою жизнь с катастрофой светила. Событие не злободневное и не трагичное, не социальное и вообще не земное – используя его в качестве лейтмотива проекта, художник избегает вовлечения зрителя в область эмоциональных реакций и тревог.

Фактура используемого художником материала, обладающего свойством зеркального пятна посреди картины, с нежным юмором помещает смотрящего вглубь объекта, изображающего последствия катаклизма. Наблюдая себя в образе пустоты и ее превращениях, зритель проходит путь от обобщения к личному, к самостоятельной конкретизации собственных жизненных ситуаций.

«Есть ли я в том, свидетелем чего я являюсь?» – основной философский вопрос, который задаёт Олег Тыркин в рамках этого проекта.

Олег Тыркин родился в 1965 году в городе Владимире. С 1996 живет и работает в Москве. Член правления Московского Союза Художников, неоднократно награжден грамотами и памятными знаками за вклад в культуру нашей Родины. Награжден грамотой от Министерства Иностранных дел за сближение культур на нашей планете. Постоянный участник выставок Монументальной секции МСХ и выставочного проекта «Против течения» ТСХ России. Персональные выставки Олега Тыркина проходили по всей России, а также в Париже, Берлине, Лондоне, Цюрихе и других.

Выставка Олега Тыркина «Хроника падения одной звезды» продлится в АРТМУЗЕ до 4 декабря.

Вернисаж в присутствии художника пройдет 28 октября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич