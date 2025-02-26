Открытие мультимедийной выставки «Делориан» пройдет в фиджитал-галерее «Охра» 7 марта. В новой экспозиции будут представлены уникальные проекты, стирающие привычные рамки между творчеством и цифровыми инновациями, виртуальным и реальным мирами. Оригинальная выставка будет посвящена работам, при создании которых художники обращались к видеоарту, аудиовизуальным технологиям, светодиодным скульптурам и виртуальной реальности. Ключевыми мотивами «Делориан» стали феномен путешествий во времени, связь прошлого и будущего, сказочно-фольклорная метафорика.

Выставка продлится 3 месяца. В первые дни после открытия, 7 и 8 марта, вход будет бесплатным для всех посетителей.

Мультимедийная выставка «Делориан» – это окно в новую реальность, увлекательное путешествие во времени и пространстве при помощи искусства и современных технологий. Проект исследует границы и возможности нового для культуры и искусства фиджитал-пространства – культурного ландшафта, соединяющего классические и цифровые формы.

Участниками экспозиции стали молодые и яркие представители российского медиа-арта – Максим Свищёв (Санкт-Петербург), Анастасия Гросс (Москва), Надежда Бей (Санкт-Петербург) и Дарья Григорьева (Москва). Посетители познакомятся с их новыми работами, среди которых:

· Междисциплинарный мультимедийный science-art проект «Анахронизмов отголоски, следы раздробленных структур» Анастасии Гросс, исследующей феномен времени через физические, гео/биологические и космические измерения. Проект будет представлен впервые;

· Видеоарт «Весна священная» Максима Свищёва, в котором художник и скульптор обращается к бессметному наследию Игоря Стравинского и Сергея Дягилева, переосмысляет его с помощью новых технологий и исследует будущее через прошлое. Эта работа также будет показана впервые;

· Новая VR-работа «Корни волшебных сказок» Надежды Бей, входящая в крупный VR-проект художницы «Универсальный навигатор», глобально исследующий городской ландшафт и городскую среду. Создательница проекта возвращает зрителей в реальность через сказочно-фольклорную метафорику и VR-технологии.

· Масштабный культурологический VR-проект «Три слоя мира» автора grigodas (Дарьи Григорьевой). Эта работа будет впервые показана в Санкт-Петербурге в полном объеме. Художница обращается к далекому прошлому и погружает зрителя в захватывающий VR-мир бурятской мифологии.

Куратор выставки Ксения Макаренко объединила все эти идеи в единую концепцию «машины времени». Экспозиция демонстрирует, что медиаискусство и есть та самая «DeLorean» – машина времени из фильмов «Назад в будущее», переносящая в разные периоды и миры. Работы на выставке показывают, что медиаарт предоставляет зрителям разнообразные возможности «расширенного видения» вне рамок пространства и времени.

«Название выставки «Делориан» отсылает к машине времени из знаменитой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Оно подчёркивает, что сейчас всё самое интересное в искусстве и культуре возникает на стыке художественного творчества и новых технологий, напоминающих, что будущее уже здесь. Именно гибридная, во многом экспериментальная область медиаискусства побуждает зрителя переосмыслять реальность и заставляет воспринимать произведения как уникальный опыт, погружающий не только в смыслы и контексты, но также в чувства и эмоции», – рассказала куратор выставки Ксения Макаренко.

Посетители выставки смогут открыть для себя оригинальные форматы современного искусства и лучше исследовать медиаарт, соединяющий классические и цифровые формы творчества. Благодаря диалогу искусства с современными технологиями зритель не просто видит художественные работы, а проживает знакомство с ними как опыт, имеет возможность иммерсивно и активно погрузится в созданный художниками мир, стать полноправным участником художественной реальности.

Дата открытия выставки: 7 марта 2025. Галерея открыта в будни с 12 до 20 в будни и с 12 до 21 в выходные.

Выставка продлится 3 месяца. Вход – 700 рублей (7 и 8 марта – бесплатно).

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.30 (метро Горный институт)