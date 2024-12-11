Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»

19 декабря и 30 января в Театре юных зрителей имени А.А.Брянцева – премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель» многообещающего режиссера Дмитрия Туркова. Приуроченная к 225-летию поэта постановка рассказывает о жизни поэта сквозь его знаменитую повесть. Биографические факты переплетаются здесь с сюжетом, создавая единую историю: мы видим, как Александр Сергеевич творит судьбы своих героев – а вместе с ними и свою собственную.
Повесть «Метель» стала основой для спектакля, но кроме нее, в инсценировке, написанной режиссёром, использованы материалы из дневников и писем Александра Пушкина и его современников — Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Анны Керн, а также стихи великого поэта. Факты из биографии «солнца русской поэзии» поэта в спектакле переплетаются с сюжетом повести «Метель». Непогода становится неким образом жизни героя и его творческого поиска. «Пушкин. Сквозь Метель» — это театральная фантазия, история о художнике, который следует своему предназначению и несмотря ни на что преодолевает жизненные преграды. Ведь очень важно сквозь «метели», которые уготовлена каждому из нас жизнью и судьбой, понять и услышать себя, разгадать свое предназначение и вопреки всем трудностям идти сквозь преграды и верить в свой талант.
Дмитрий Турков — молодой, но уже достаточно известный театральный режиссер. В 2010 году окончил актёрский факультет Новосибирского театрального института, в 2015 году -режиссерский факультет Театрального института им Щукина (мастерская С. Яшина). Работал в Пермском академическом театре, Архангельском Молодежном театре, Челябинском камерном театре, Учебном театре Школы-Студии МХАТ, Мотыгинском театре и других. С 2023 года — главный режиссёр Прокопьевского театра.
Премьера спектакля состоялась 4 июня 2024 года. Возрастное ограничение: 16+. Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта. Режиссёр и автор инсценировки: Дмитрий Турков. Сценография и костюмы: Ксения Булдакова. Композитор: Николай Горлов. Хореограф: Антон Дорофеев. Художник по свету: Ирина Ирина Вторникова. Видеохудожник: Игорь Домашкевич. Ассистент режиссёра: София Лисач
Начало в 19:00.