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Питерец.ру » Культура » Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»

Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей имени А.А.Брянцева – премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель» 

19 декабря и 30 января в Театре юных зрителей имени А.А.Брянцева – премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель» многообещающего режиссера Дмитрия Туркова. Приуроченная к 225-летию поэта постановка рассказывает о жизни поэта сквозь его знаменитую повесть. Биографические факты переплетаются здесь с сюжетом, создавая единую историю: мы видим, как Александр Сергеевич творит судьбы своих героев – а вместе с ними и свою собственную.

Повесть «Метель» стала основой для спектакля, но кроме нее, в инсценировке, написанной режиссёром, использованы материалы из дневников и писем Александра Пушкина и его современников — Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Анны Керн, а также стихи великого поэта. Факты из биографии «солнца русской поэзии» поэта в спектакле переплетаются с сюжетом повести «Метель». Непогода становится неким образом жизни героя и его творческого поиска. «Пушкин. Сквозь Метель» — это театральная фантазия, история о художнике, который следует своему предназначению и несмотря ни на что преодолевает жизненные преграды. Ведь очень важно сквозь «метели», которые уготовлена каждому из нас жизнью и судьбой, понять и услышать себя, разгадать свое предназначение и вопреки всем трудностям идти сквозь преграды и верить в свой талант.

«В орбиту художественных раздумий режиссера вошел, как он сам говорит, «помимо образа метели, огромный, космический масштаб личности Пушкина», который, бесспорно, трудно материализовать театральными средствами, но режиссер попытку осуществил. Главное, в представленной режиссерской версии «космической личности Пушкина» – принципиальный отход от величавой академической значительности. Спектакль легок и в восприятии, хотя говорится в нем о многом и сложном» - «Независимая газета». 

Дмитрий Турков — молодой, но уже достаточно известный театральный режиссер. В 2010 году окончил актёрский факультет Новосибирского театрального института, в 2015 году -режиссерский факультет Театрального института им Щукина (мастерская С. Яшина). Работал в Пермском академическом театре, Архангельском Молодежном театре, Челябинском камерном театре, Учебном театре Школы-Студии МХАТ, Мотыгинском театре и других. С 2023 года — главный режиссёр Прокопьевского театра.

«В замысле спектакля мне наиболее был интересен сам Пушкин, потому что из всех «Повестей Белкина» в «Метели» он более всего ощутим по языку, по личностному отношению к героям. Читая его письма, погружаясь в его мир, пропуская его через себя, я ощутил помимо образа метели, огромный, космический масштаб личности автора, - говорит он. - Отсюда родился центральный многоплановый визуальный образ. Мы взяли за основу кольца Сатурна, как бы встроенные друг в друга, создающие и образ самой метели и, в то же время, фантасмагорию, творимую фантазией поэта. Тем самым мы даем импульс воображению зрителя. От классики мы не убегаем, но представляем на нее наш сегодняшний взгляд. Это и Пушкин, и наша игра в него. Мы этот спектакль сделали методом саунд-драмы, когда в живом исполнении идет весь саунд-дизайн, все музыкальные номера, исполняемые артистами».

Премьера спектакля состоялась 4 июня 2024 года. Возрастное ограничение: 16+. Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта. Режиссёр и автор инсценировки: Дмитрий Турков. Сценография и костюмы: Ксения Булдакова. Композитор: Николай Горлов. Хореограф: Антон Дорофеев. Художник по свету: Ирина Ирина Вторникова. Видеохудожник: Игорь Домашкевич. Ассистент режиссёра: София Лисач

Начало в 19:00.

Источник: ТЮЗ
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