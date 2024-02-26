Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»

В 2023 году Театр «На Литейном» представил в музее «Дом станционного смотрителя» уникальный проект «Пушкин. Дорожные истории», объединяющий в себе два спектакля малой формы по известным произведениям Александра Пушкина «Станционный смотритель» и «Граф Нулин».

Премьера на большой сцене Театра «На Литейном» пройдет 27 февраля в 19.00.

В первом действии – спектакль «Станционный смотритель» по одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина». В ролях: Сергей Шоколов / Вадим Бочанов, Виктория Чумак, Игорь Ключников и Николай Солдаткин.

Во второй части зрители увидят спектакль «Граф Нулин». Спектакль наполнен вокальными актерскими номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярной оперетты. В ролях: Александра Жарова, Игорь Ключников, Мария Иванова, Сергей Шоколов и Николай Солдаткин.