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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»

Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Театр «На Литейном» покажет в Санкт-Петербурге премьеру «Пушкин. Дорожные истории», приуроченную к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина

В 2023 году Театр «На Литейном» представил в музее «Дом станционного смотрителя» уникальный проект «Пушкин. Дорожные истории», объединяющий в себе два спектакля малой формы по известным произведениям Александра Пушкина «Станционный смотритель» и «Граф Нулин».

Премьера на большой сцене Театра «На Литейном» пройдет 27 февраля в 19.00.

В первом действии – спектакль «Станционный смотритель» по одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина». В ролях: Сергей Шоколов / Вадим Бочанов, Виктория Чумак, Игорь Ключников и Николай Солдаткин.

Во второй части зрители увидят спектакль «Граф Нулин». Спектакль наполнен вокальными актерскими номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярной оперетты. В ролях: Александра Жарова, Игорь Ключников, Мария Иванова, Сергей Шоколов и Николай Солдаткин.

Источник: Администрация Ленобласти
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