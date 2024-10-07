15 октября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей», демонстрирующая одну из самых значимых петербургских коллекций искусства XX века.

Коллекция семейства Ботка – Николая – отца и Георгия - сына, хорошо известна в профессиональных музейных кругах. Экспонаты из этой коллекции неоднократно участвовали в различных музейных выставках, в том числе выставках Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. Однако в масштабном формате, в открытом публичном пространстве коллекция предстает впервые. Тем неожиданней и ценнее станет для широкой аудитории зрителей знакомство с частным петербуржским собранием, обладающим особым характером и особой направленностью взгляда на отечественное искусство ХХ века.

Собрание Ботка объемно, располагает предметами искусства разных видов и жанров. Однако в экспозицию войдут чуть более 180 произведений живописи, графики, скульптуры российских авторов. Устроители выставки сознательно пошли на вынужденное самоограничения, сосредоточившись на показе самого главного, в художественном отношении значимого, того, что с точки зрения культурных явлений составляет корневую основу и ядро коллекции.

Первые четыре десятилетия ХХ века отражены в коллекции достаточно скромно, но отмечены важными примерами работ таких художников, как Георгий Рублев (1902 — 1975), Константин Кузнецов (1863 — 1936), Николай Крымов (1884 — 1958), Лидия Тимошенко (1903 — 1976), Виктор Прошкин (1906 — 1983), Владимир Гринберг (1896 — 1942), Александр Русаков (1898 — 1952), Вера Зенькович (1906 — 1985). Судьбы этих авторов (московских и ленинградских) сплетены в один, родственный художественный узел, хотя каждая фигура интересна сама по себе, как и сами экземпляры работ перечисленных мастеров, например, московского живописца Георгия Рублева или парижского художника русского происхождения Константина Кузнецова.

Традиционный классический реализм послевоенного периода также нашел свое достойное место в коллекции и, соответственно, в экспозиции выставки. Пейзажи Николая Ромадина (1903 — 1987), Валентина Сидорова (1928 — 2021), Вячеслава Загонека (1919 — 1994), покоряющие эпически-ясным изображением русской природы, представляют собой живой поэтический материал эпохи.

В этом же хронологическом ряду следует рассматривать и Юрия Пенушкина (1935 — 2021), великолепного мастера советской жанровой живописи. Банные мотивы являются излюбленными сюжетами в искусстве художника. Написанная в 1963 году картина «Из бани» относится к раннему периоду творчества и в ней наиболее ярко выражается полнокровная, богатая по красочному строю живописная манера автора. Образ заряжен невероятной цветовой энергией, передающей восторженную любовь автора к самобытной красоте русской деревни и ее героиням.

Особый акцент в экспозиции сделан на периоде 1960–1980-х годов советского искусства, на работах шестидесятников, художниках так называемого «сурового стиля». Со многими из них Николаю Ботка посчастливилось в свое время познакомиться, что сыграло большую роль в коллекционировании работ этого направления. Павел Никонов (род. 1930), Петр Оссовский (1925 — 2015), Николай Андронов (1929 — 1998), Андрей Васнецов (1924 — 2009) раскроются зрителю через ряд уникальных, музейного уровня произведений. И хотя не все работы этих художников относятся к 60-м годам, некоторые по времени исполнения датируются 80-ми и даже 90-ми годами, но в них так или иначе сохраняется живописная культура той эпохи, к которой Николай Ботка испытывает особый пиетет.

Поколение семидесятников – московские художники Татьяна Назаренко (род. 1944), Ольга Булгакова (род. 1951), Александр Ситников (род. 1945), Лариса Наумова (род. 1945), Наталья Нестерова (1944 — 2022) и их коллеги по Петербургу – Виктор Тетерин (1922 — 1991), Евгения Антипова (1917 — 2009), Завен Аршакуни (1932 — 2012), Борис Шаманов (1931 — 2008), Виталий Тюленев (1937 — 1997), Герман Егошин (1931 — 2009), Валентина Рахина (1932 — 2013), Валерий Ватенин (1933 — 1977) и другие, также составляют главную художественную линию коллекции. Именно произведения мастеров поколения 60–80-х создают репутацию собрания. Первоклассные по живописной выразительности и содержательности образов полотна отвечают не только субъективному вкусу и психологии выбора коллекционера, но и общей идее – показать названное поколение мастеров как художественное явление времени.

Графическая часть собрания представлена на выставке в небольшом составе. В экспозицию включены самые дорогие сердцу работы, раскрывающие художественные предпочтения собирателя и его желание показать «точечные» приобретения, отдельные, но важные произведения российских мастеров первых десятилетий ХХ века – Александра Бенуа (1870 — 1960), Сергея Судейкина (1882 — 1946), Эрте (Романа Тыртова) (1892 — 1990), Маревны (Марии Воробьёвой-Стебельской) (1892 — 1984), а также выдающихся художников советского периода – Александра Самохвалова (1894 — 1971), Николая Тырсы (1887 — 1942), Вячеслава Пакулина (1901 — 1951), Николая Кострова (1901 — 1995), Александра Тышлер (1898 — 1980), Татьяны Мавриной (1900 — 1996) и многих авторов нонконформисткого звена – Бориса Свешникова (1927 — 1998), Владимира Немухина (1925 — 2016), Юрия Злотникова (1930 — 2016), Оскара Рабина (1928 — 2018), Лидии Мастерковой (1927 — 2008).

Собрание обладает и определенным корпусом скульптурных работ. Объем материала не столь многочисленный, как живописный и графический разделы. Однако и этот сегмент коллекции заслуживает достойного внимания как именами, так и качеством самих произведений. Следует упомянуть известных мастеров петербургской школы – Вадима Трояновского (род. 1937), Гелю Писареву (1933 — 2024), Киру Суворову (1931 — 2017), Михаила Ершова (1945 — 2021), Роберта Лотоша (род. 1953), Олега Жогина (род. 1947). Искусство знаковых для петербургской пластической культуры мастеров, таких как Пелагея Шурига (1900 — 1980), Левон Лазарев (1928 — 2004), Светлана Платонова (1941 — 2018), в коллекции Ботка раскрываются целым рядом превосходных по пластической выразительности и творческой силе произведений.

Как известно, любая коллекция напрямую связана с личностью владельца. Художественное собрание Ботка – Николая и Георгия, является одной из значимых частных коллекций Петербурга, представляющей искусство ХХ века как живой динамичный процесс.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

15 ОКТЯБРЯ – 24 НОЯБРЯ, 2024