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Питерец.ру » Культура » Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя Виталия Бианки

Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя Виталия Бианки

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
museum-xxvek.ru
Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя Виталия Бианки

Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя-натуралиста Виталия Бианки. В коллекцию войдут и предметы из кабинета писателя, где создавались незабываемые книги для детей о природе, которые научили не одно поколение с любовью наблюдать за окружающим миром!

Это стало возможным благодаря решению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, который сообщил на встрече с руководителями музеев в парке «Россия – моя история» на выставке «Мой Петербург» о возобновлении закупки исторически значимых предметов для фондов музеев.

В Литературном музее «ХХ век» бережно хранятся переданные наследниками знаменитых литераторов персональные коллекции Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других выдающихся писателей минувшего века. Например, кабинет Николая Заболоцкого можно увидеть в пространстве "Ловцы слов" музея.

«После того как вещи Виталия Бианки будут готовы для экспонирования, их обязательно можно будет увидеть на одной из площадок нашего музея. Кроме того, нам будет передан архив писателя, который наши сотрудники будут тщательно изучать, с которым будут работать», – рассказала директор музея Марина Валерьевна Линович.

Надежным сподвижником музея в деле сохранении бесценного наследия знаменитого писателя выступает «Петербургский дневник», который уже неоднократно публиковал материалы о незаурядной личности и творчестве Виталия Бианки.

Источник: Государственный литературный музей «XX век»
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