Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя Виталия Бианки

Государственный литературный музей «ХХ век» пополнит свои фонды подлинными вещами знаменитого писателя-натуралиста Виталия Бианки. В коллекцию войдут и предметы из кабинета писателя, где создавались незабываемые книги для детей о природе, которые научили не одно поколение с любовью наблюдать за окружающим миром!
Это стало возможным благодаря решению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, который сообщил на встрече с руководителями музеев в парке «Россия – моя история» на выставке «Мой Петербург» о возобновлении закупки исторически значимых предметов для фондов музеев.
В Литературном музее «ХХ век» бережно хранятся переданные наследниками знаменитых литераторов персональные коллекции Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других выдающихся писателей минувшего века. Например, кабинет Николая Заболоцкого можно увидеть в пространстве "Ловцы слов" музея.
Надежным сподвижником музея в деле сохранении бесценного наследия знаменитого писателя выступает «Петербургский дневник», который уже неоднократно публиковал материалы о незаурядной личности и творчестве Виталия Бианки.