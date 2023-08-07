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Питерец.ру » Культура » День рождения Михаила Зощенко

День рождения Михаила Зощенко

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Михаил Зощенко в свой день рождения дарит подарки

Государственный литературный музей «ХХ век» 9 августа в день рождения Михаила Зощенко дарит подарки каждому посетителю музея-квартиры писателя.

Среди призов беспроигрышной лотереи будут билеты на новую выставку музея «Ловцы слов» в Гостином дворе, литературный парфюм и музейные сувениры.
В этот же день Литературный музей «ХХ век» станет участником Дня Зощенко на фестивале «Книжные аллеи» на улице Малая Конюшенная. Посетители в 17 часов услышат выступление «Метод Зощенко». Писатель говорил, что больше всего на историю влияют 5 категорий: любовь, деньги, коварство, неудачи и удивительные события. Музей рассмотрит жизнь Зощенко с точки зрения этих пяти пунктов, а также расскажет, почему правильно праздновать его день рождения именно 9 августа.

Ожидается, что рассказ про Михаила Зощенко предварит выступление правнучки писателя Веры Зощенко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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