Государственный литературный музей «ХХ век» 9 августа в день рождения Михаила Зощенко дарит подарки каждому посетителю музея-квартиры писателя.

Среди призов беспроигрышной лотереи будут билеты на новую выставку музея «Ловцы слов» в Гостином дворе, литературный парфюм и музейные сувениры.

В этот же день Литературный музей «ХХ век» станет участником Дня Зощенко на фестивале «Книжные аллеи» на улице Малая Конюшенная. Посетители в 17 часов услышат выступление «Метод Зощенко». Писатель говорил, что больше всего на историю влияют 5 категорий: любовь, деньги, коварство, неудачи и удивительные события. Музей рассмотрит жизнь Зощенко с точки зрения этих пяти пунктов, а также расскажет, почему правильно праздновать его день рождения именно 9 августа.

Ожидается, что рассказ про Михаила Зощенко предварит выступление правнучки писателя Веры Зощенко.