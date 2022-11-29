Героем фестиваля «Текст в контексте» 2023 года станет Максим Горький

Третий ежегодный Фестиваль знаменитых писателей "Текст в контексте" в 2023 году будет посвящен 155-летию со дня рождения Максима Горького. Об этом объявила директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина Линович в ходе церемонии закрытия фестиваля 2022 года, посвященного 140-летию Корнея Чуковского.

В течение фестиваля, который стартовал в апреле, около 50 тысяч посетителей прикоснулись к творчеству писателя. Чуковскому было посвящено 120 мероприятий, из них 46 спектаклей. Фестиваль объединил 61 культурную организацию, среди них музеи, театры, музыкальные и образовательные учреждения, библиотеки.

Среди собственных событий Литературный музей «ХХ век» подготовил три выставки, два конкурса, два паблик-тока, разработал пешеходную экскурсию и квест по Чуковскому, представил фестиваль на крупных городских мероприятиях.

Фестиваль вобрал в себя события различного формата: выставки, творческие встречи, лекции, викторины, экскурсии, детские представления, игры, выставки книг и рисунков, мастер-классы, интерактивные программы, музыкальные спектакли, театральные постановки, пешеходные экскурсии, световая проекция.

Фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте» проводит ежегодно Государственный литературный музей «ХХ век» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Его идея заключается в том, чтобы фестивальный год посвятить одному из великих писателей, у которого нет «своего» музея в Санкт-Петербурге, раскрыть его личность и творчество в самых разных аспектах. В 2021 году фестиваль был приурочен к юбилею писателя Евгения Шварца, в 2022-м посвящен Корнею Чуковскому. В 2023 году героем фестивальной программы станет Максим Горький.