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Питерец.ру » Культура » Литературный музей «ХХ век» и Дом книги договорились сотрудничать

Литературный музей «ХХ век» и Дом книги договорились сотрудничать

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Государственный литературный музей «ХХ век» и петербургский Дом книги заключили соглашение о сотрудничестве

Государственный литературный музей «ХХ век» и петербургский Дом книги заключили соглашение о сотрудничестве, а также открыли выставку «Горький – художник слова», которая входит в программу фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте».
«Каждый месяц музей выступает в нашей литературной гостиной, представляет писателей Ленинграда и Петербурга, чьи произведения стали классикой», – сказал директор Дома книги Виталий Федоров.
Директор музея Марина Линович отметила непосредственную историческую связь музея и Дома книги. В здании на Невском, 28 уже в 1920-е годы располагались многочисленные издательства, работали редколлегии журналов. «Это целая эпоха истории литературы, печатной графики и издательского дела», — отметила она.
Журналы и книги, выпущенные здесь, объединили в себе труд многих талантливых литераторов и художников. Среди них Самуил Маршак, Виталий Бианки, Николай Олейников, Даниил Хармс, Евгений Шварц, Борис Житков, Иван Соколов-Микитов, Евгений Чарушин и другие. Многие из них жили неподалёку, в Писательском доме на канале Грибоедова, 9, где сейчас располагается Литературный музей «ХХ век».
Соглашение подписано с культурно-просветительской целью. Ежемесячно Литературный музей «ХХ век» рассказывает на лекционной площадке Дома книги о жителях Писательского дома и героях фестиваля «Текст в контексте». В этом году фестивальная программа посвящена 155-летию Максима Горького.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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