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Питерец.ру » Культура » Литературный музей «ХХ век» открывает новую площадку в Петербурге

Литературный музей «ХХ век» открывает новую площадку в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Государственный литературный музей «ХХ век» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга открывает новую экспозиционную площадку

Государственный литературный музей «ХХ век» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга открывает новую экспозиционную площадку. Музей займет площадь около 500 м.кв. на втором этаже Большого Гостиного Двора (Садовая, 17).

Новое пространство символично открывается в год 30-летия музея, который начал свою историю с мемориальной квартиры писателя Михаила Зощенко. Новая экспозиция Литературного музея «ХХ век» в Большом Гостином Дворе охватывает период становления русской/советской литературы первой трети ХХ века в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.

Ядром творческой территории станет музейная выставка «Ловцы слов», где будут представлены имена знаменитых литераторов ХХ века, чье творчество связано с художественной культурой Петербурга. Героями выставки станут Леонид Андреев, Анна Ахматова и Александр Блок, Михаил Зощенко и Евгений Шварц, Александр Грин и Самуил Маршак, Максим Горький и Даниил Хармс, Владимир Маяковский и Надежда Лохвицкая (Тэффи), Николай Заболоцкий и Велимир Хлебников.

Здесь также расположится постоянная литературная экспозиция, приуроченная к 120-летнему юбилею поэта Николая Заболоцкого. В ее основе – история жизни Заболоцкого в Писательском доме на канале Грибоедова, 9, а также сюжет мемуарного очерка «История моего заключения», изданного в России в 1988 году. Планируется представить малоизвестные страницы биографии автора, и принадлежавшие поэту предметы из фондов Литературного музея «ХХ век».

Для посетителей новая площадка откроется с 6 июля. Часы работы музея совпадают с графиком универмага – с 10 до 22 часов. «Сейчас многие музеи утраивают так называемый «продленный день», но мы станем единственным музеем, постоянно работающим допоздна», - сказала директор Литературного музея «ХХ век» Марина Линович.

По ее словам, музей возьмет на себя роль агрегатора информации о культурном наследии Петербурга ХХ века, предложив посетителям интересные литературные места города для неспешных самостоятельных прогулок, а также данные об имеющихся в городе мемориальных музеях, архивах и библиотеках, связанных с именами писателей ХХ века.

Материалы для выставки предоставили Российская национальная библиотека, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Архивный комитет Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Музей политической истории России, Центральная городская детская библиотека имени Пушкина.

Помимо музейной экспозиции, в новом пространстве Литературного музея «ХХ век» создается творческий креативный кластер, на территории которого будут реализованы межмузейные проекты, временные выставки, лекции, театральные и литературно-музыкальные представления, арт-коллаборации и перформансы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «XX век»
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