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Питерец.ру » Культура » В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»

В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В БКЗ «Октябрьский» отметили 30-летие современной избирательной системы России

В БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт "Мы выбираем Россию", посвященный 30-летию избирательной системы Российской Федерации.

В этот знаменательный день сотрудники городских, территориальных и участковых избирательных комиссий получили приветственное слово от заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Павла Иткина. Он озвучил поздравительное обращение спикера петербургского парламента, Александра Бельского, подчеркнув важность независимости, открытости, прозрачности и удобства для граждан в работе избирательных комиссий всех уровней. Павел Иткин также отметил, что в марте 2024 года состоятся выборы президента России, которые будут первыми после начала специальной военной операции. Он выразил уверенность в том, что все избирательные комиссии проведут эти выборы на высочайшем уровне. Иткин пожелал всем присутствующим на концерте ярких впечатлений, музыкального настроения, успехов и всего наилучшего.

24 сентября 1993 года стал днем рождения современной избирательной системы России. В этот день Президент подписал Указ о формировании Центральной избирательной комиссии, которая была создана для обеспечения проведения выборов в Государственную Думу, Совет Федерации и всенародного голосования по проекту новой Конституции страны.

Первые выборы в современной истории России состоялись 12 декабря 1993 года. С течением времени избирательная система России продолжала развиваться и совершенствоваться. Уровень ее эффективности постоянно повышается, а принципы независимости, открытости и прозрачности становятся все более важными. Избирательные комиссии всех уровней активно работают над улучшением системы, чтобы обеспечить гражданам удобство и возможность свободно выражать свою волю.

Выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года, будут иметь особую значимость. После начала специальной военной операции страна с нетерпением ожидает этих выборов, которые будут определять будущее государства.

Уровень организации и проведения выборов будет играть важную роль в поддержании доверия граждан к избирательной системе.

Праздничный концерт "Мы выбираем Россию" стал отличной возможностью для всех присутствующих выразить свою поддержку и участие в избирательном процессе. Музыкальное настроение и яркие впечатления, которые они получили, помогут им запомнить этот важный день и вдохновиться на активное участие в будущих выборах. Таким образом, празднование 30-летия избирательной системы России стало не только поводом для торжественного концерта, но и напоминанием о значимости выборов в жизни граждан.

Развитие и совершенствование избирательной системы являются важными задачами, которые помогут обеспечить справедливость, прозрачность и демократичность выборов в России.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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