В Большом концертном зале «Октябрьский» в преддверии Дня основания Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!». Гостей мероприятия поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Дорогие петербуржцы! 320 лет — не очень большой срок для города. Но с другой стороны за эти три века Петербург пережил то, что многие города не переживают и за тысячелетие. В тяжелые времена блокады город остался непокоренным. Ленинград отстояли не только бойцы, но и его безоружные жители. Они сберегли для нас все, благодаря чему Петербург является культурной столицей России. Мне повезло родиться и вырасти в этом великом городе. Я любуюсь им каждый день. И понимаю, почему к нему по-особому относятся во всем мире. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю вам здоровья, счастья, а нашему любимому Петербургу — процветания, - сказал спикер петербургского парламента.

Александр Дрозденко рассказал о своем подарке на юбилей города в виде выращенных в выборгском парке Монрепо саженцев для липовых аллей Петербурга.