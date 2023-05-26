ента новостей

23:23
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» несёт потери: ушли Роман Мурашко, Никола Йовович и Алексей Сафонов
23:00
Ду Кейрос из «Коринтианса» – очередной бразильский новичок «Зенита»
22:18
Праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!»
17:09
В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов
16:09
В Петербурге общественники просят обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу
16:02
Бывшие игроки СКА Ларс Юханссон и Лукас Бенгтссон вместе со всей сборной Швеции вылетели с чемпионата мира по хоккею, а канадцы разгромили финнов – 4:1
15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
15:18
Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»
15:03
Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!
14:57
В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов
14:48
«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей
14:45
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность
14:40
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
13:19
В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды
13:15
В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон
13:08
В Ленобласти рецидивист пытался изнасиловать пожилую женщину
13:02
В Кудрово задержали мужчину стрелявшего в ходе дорожного конфликта
12:55
В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею
12:49
В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»
12:46
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку в Кировском районе
12:39
В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:32
В Петербурге компания подростков «ответила» выстрелами на сделанное замечание
12:23
В Купчино в парадной дома ограбили пенсионера
12:17
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры
11:33
Пенсионерка из Лебяжьего отдала мошенникам почти 430 тысяч рублей
11:22
В Приморском районе ликвидировали подпольное казино
11:07
Выставка «ReEvolution»
11:03
Выставка «Город N»
09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
09:27
В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!»

Праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!»

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В БКЗ «Октябрьский» в преддверии Дня основания Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!».

В Большом концертном зале «Октябрьский» в преддверии Дня основания Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!». Гостей мероприятия поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Дорогие петербуржцы! 320 лет — не очень большой срок для города. Но с другой стороны за эти три века Петербург пережил то, что многие города не переживают и за тысячелетие. В тяжелые времена блокады город остался непокоренным. Ленинград отстояли не только бойцы, но и его безоружные жители. Они сберегли для нас все, благодаря чему Петербург является культурной столицей России. Мне повезло родиться и вырасти в этом великом городе. Я любуюсь им каждый день. И понимаю, почему к нему по-особому относятся во всем мире. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю вам здоровья, счастья, а нашему любимому Петербургу — процветания, - сказал спикер петербургского парламента.

Александр Дрозденко рассказал о своем подарке на юбилей города в виде выращенных в выборгском парке Монрепо саженцев для липовых аллей Петербурга.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2018, 11:56
Выставка «Люблю тебя, Петра творенье…»
29-05-2022, 00:18
Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
5-10-2022, 20:55
Александр Бельский: Труд учителя – фундамент страны
5-12-2022, 15:24
В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
0
146
Вчера, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб
0
133
Вчера, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
0
128
Вчера, 12:54
В центре Петербурга иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх