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Питерец.ру » Культура » Выставка «Построение метафор»

Выставка «Построение метафор»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку фотографий Жени Миронова

Музей Эрарта представляет выставку фотографий Жени Миронова, в которых столкновение обыденных сюжетов меняет логику восприятия действительности

  • Интеллектуальная игра, раскрывающая законы природы
  • Конфликт и синтез двух изображений
  • Признанный фотограф, чьи работы хранятся в коллекциях Государственного Русского музея и Мультимедиа Арт Музея, Москва

В свои тридцать три Женя Миронов — признанный фотограф. Его охотно выставляют ведущие российские музеи, а его работы являют собой переосмысление привычного понимания искусства фотографии. Серию «Построение метафор», представленную в музее Эрарта, автор создает более десяти лет — число работ уже перевалило за сотню. В каждом произведении два обыденных сюжета, встречаясь, рождают метафору — образ, который в корне меняет привычную логику восприятия действительности.

Фотограф снимает в окрестностях родной Твери. Миронов не использует средства компьютерного монтажа — он берет предметы из реальной среды в качестве актеров и превращает их в героев. Неожиданная стыковка изображений рождает конфликт. Объекты, которые Миронов объединяет в пары, внешне похожи, но при этом никак не связаны друг с другом. «Это драматургический и режиссерский ход: конфликт, получаемый на стыке, разрешается в голове у зрителя, и рождается третий план», — поясняет фотограф.

«Построение метафор» напоминает интеллектуальную игру, которую описал Герман Гессе в романе «Игра в бисер». Бесчисленные комбинации из цитат и ассоциаций следуют друг за другом, словно бусины на нитке, и охватывают разные области искусства и науки. Цель игры — обнаружить глубинные законы и взаимосвязи всего сущего. Улитка и круглая лестница — числа Фибоначчи, птицы на проводах и колючки — элементы ритмического рисунка, который можно воспроизвести, береза и лист — фракталы, и так до бесконечности. Визуальные головоломки заставляют нас шевелить извилинами и приглашают к сотворчеству. В этом, по словам автора, и заключается его задача: дать зрителю свободу, чтобы тот выбрался из ловушки собственного опыта, вышел из матрицы.

Даты проведения выставки: 18 ноября 2021 — 20 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Источник: Эрарта
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