Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий, созданных Питером Линдбергом, Хельмутом Ньютоном, Энни Лейбовиц и другими признанными мастерами в области модной фотографии для легендарного календаря Pirelli

— Революционные черно-белые портреты Питера Линдберга, одного из величайших fashion-фотографов современности, чье видение красоты покорило Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Interview

— Лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, отражающие эволюцию образа женщины в фотоискусстве

— Календарь с полувековой историей, интерпретирующий современную культуру и формирующий новые тренды

Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli. Практически сразу после выхода в свет в 1964 году The Cal™ завоевал статус эксклюзивного продукта, несущего в себе глубокий художественный и культурный смысл. Предложение поработать с Pirelli для фотографов со всего мира является синонимом официального признания, а суперзвезды почитают участие в съемках проекта за честь.

Экспозиция в Эрарте объединяет фотографии, сделанные Питером Линдбергом для 44 выпуска календаря, а также лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, авторами которых выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Питер Бирд, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Клайв Эрроусмит, Артур Элгорт, Барри Латеган, Мерт Алас и Маркус Пигготт, Ник Найт. Их работы позволяют проследить эволюцию фотоискусства на протяжении трех десятилетий и наглядно демонстрируют, как менялся с течением времени образ женщины.

Питер Линдберг на данный момент является единственным фотографом, который получал предложение о сотрудничестве от Pirelli трижды. Впервые он работал над календарем в 1996 году в пустыне Эль-Мираж (Калифорния), затем 6 лет спустя проводил съемки для нового выпуска на студии Paramount (Лос-Анджелес). В 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье участвовал в создании специального издания, посвященного полувековому юбилею The Cal™.

Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции», подчеркнув тем самым намерение показать не идеальные обнаженные тела, а чувства и ощущения, обнажающие душу модели.

Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Лупита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — раскрывает замысел фотограф, — для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты. Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».

Даты проведения выставки: 05.03 — 06.06.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также уникальные проекты, созданные самой Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.