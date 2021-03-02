ента новостей

20:09
ОНФ в Петербурге: из-за неэффективной системы информирования граждан о проверках газового оборудования горожанам грозят суды
20:00
Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»
16:15
Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково
16:14
Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский
16:12
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге
16:11
Выставка «15 шагов вдоль Рейна»
16:07
Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия
13:52
В Петербурге пьяного водителя задерживали с погоней
11:06
Главой комитета по информатизации и связи Петербурга стала Юлия Смирнова
10:57
В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры
10:51
За сутки 39 волонтеров-медиков помогли в 16 поликлиниках Петербурга
09:31
Губернатор привился
08:28
Авторынок вырос
00:26
Петербургский боксёр завоевал золотую медаль на международном турнире в Болгарии
00:19
Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»
23:29
20-й тур стал РПЛ стал «туром удалений»
19:41
Специалисты Петербурга и Москвы рассказали о менеджменте в молодежной политике и возможностях карьерного роста
14:43
Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии
14:33
В центре Петербурга скульптура трубочиста лишилась головы и конечностей
14:11
В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье
14:00
В Ленобласти задержали мужчину ограбившего пенсионерку в её частном доме
13:53
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на автомойке
13:48
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра
13:44
В Петербурге объяснили рост госпитализаций с COVID
12:10
В Ленобласти контроль Россельхознадзора прошло почти 100 тонн зерна кукурузы для попкорна
12:01
в Петербурге найдена мертвой экс-участница группы Little Big
11:45
В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку
11:34
В Петербурге ранее судимый парень соблазнил 13-летнюю девочку
11:14
В Петербурге участники Парада Победы приступили к проведению плановых тренировок
11:11
1417 волонтеров присоединились к акции #МыВместе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»

Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More…»

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий, созданных Питером Линдбергом, Хельмутом Ньютоном, Энни Лейбовиц и другими признанными мастерами в области модной фотографии для легендарного календаря Pirelli

— Революционные черно-белые портреты Питера Линдберга, одного из величайших fashion-фотографов современности, чье видение красоты покорило Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Interview

— Лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, отражающие эволюцию образа женщины в фотоискусстве

— Календарь с полувековой историей, интерпретирующий современную культуру и формирующий новые тренды

Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli. Практически сразу после выхода в свет в 1964 году The Cal™ завоевал статус эксклюзивного продукта, несущего в себе глубокий художественный и культурный смысл. Предложение поработать с Pirelli для фотографов со всего мира является синонимом официального признания, а суперзвезды почитают участие в съемках проекта за честь.

Экспозиция в Эрарте объединяет фотографии, сделанные Питером Линдбергом для 44 выпуска календаря, а также лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, авторами которых выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Питер Бирд, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Клайв Эрроусмит, Артур Элгорт, Барри Латеган, Мерт Алас и Маркус Пигготт, Ник Найт. Их работы позволяют проследить эволюцию фотоискусства на протяжении трех десятилетий и наглядно демонстрируют, как менялся с течением времени образ женщины.

Питер Линдберг на данный момент является единственным фотографом, который получал предложение о сотрудничестве от Pirelli трижды. Впервые он работал над календарем в 1996 году в пустыне Эль-Мираж (Калифорния), затем 6 лет спустя проводил съемки для нового выпуска на студии Paramount (Лос-Анджелес). В 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье участвовал в создании специального издания, посвященного полувековому юбилею The Cal™.

Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции», подчеркнув тем самым намерение показать не идеальные обнаженные тела, а  чувства и ощущения, обнажающие душу модели.

Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Лупита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — раскрывает замысел фотограф, — для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты. Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».

Даты проведения выставки: 05.03 — 06.06.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург          

18+

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также уникальные проекты, созданные самой Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Источник: Музей Эрарта
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-11-2020, 14:42
Выставка «Faces. Данил Головкин»
30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
22-11-2013, 14:08
Выставка Эллиотта Эрвитта в Музее «Эрарта»
27-11-2020, 19:24
Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта
18-01-2021, 14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14-01-2021, 12:49
Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
246
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
593
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
699
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
630
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх