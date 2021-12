Хельмут Ньютон в Эрарте

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Хельмута Ньютона — одного из самых влиятельных фотографов XX века. Его новаторские снимки публиковались на страницах американского, французского, британского, итальянского российского изданий Vogue, журналов Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Oui и Playboy

Портреты Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Дэвида Хокни, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти и других мировых звезд 70–80-х годов XX столетия

Переосмысление образа женщины, которая на фотографиях Ньютона впервые предстает властной и роковой

Эстетически совершенные кадры, сочетающие в себе точный расчет и мастерство

Немецкий и австралийский фотограф Хельмут Ньютон родился в 1920 году. Довольно сложно поверить, что провокационные снимки, перевернувшие мир fashion-фотографии, создал автор, чье творческое становление пришлось на середину прошлого века. Мечтавший стать папарацци, Хельмут добился небывалых высот: ему принадлежат портреты Маргарет Тэтчер и Сальвадора Дали, а среди почитателей его таланта — мировая художественная элита в лице Энди Уорхола, Дэвида Боуи, Твигги, Элизабет Тейлор и многих других. В 80-х величайший провокатор сосредоточился на портретной фотографии: снимал Катрин Денев, Стинга, Софи Лорен, Монику Беллуччи, а его работа с Синди Кроуфорд «Дама с доберманом» до сих пор считается одним из самых популярных снимков современности. Однако именно работы 70-х шокировали и поражали публику до глубины души. С фотографиями этого необычайно яркого, новаторского периода творчества Хельмута Ньютона и смогут познакомиться посетители музея Эрарта.

В 1971 году Хельмут пережил сердечный приступ, справиться с последствиями которого Ньютону помогла его жена и муза Джун Брунелл. Это событие положило начало новому этапу в творчестве автора: он создает все более откровенные фотографии, переосмысляя образ женщины — теперь она предстает властной и роковой. Образы этого периода, пронизанные вуайеристскими, фетишистскими и лесбийскими подтекстами, возмущали и консерваторов, и феминисток — впрочем, в рядах последних Ньютон вызвал раскол. Пока одни ругали его за эксплуатацию, другие отдавали должное сильной и откровенно доминирующей женщине, воспетой фотографом. А сам автор подчеркивал: «Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение».

На выставке в музее Эрарта, лаконично и гордо названной в честь самого великого фотографа, будут представлены 74 произведения, созданные с 1973 по 1981 год. Среди них — легендарный диптих-антитеза «Они идут» (Here They Come) 1981 года. Два снимка четырех безвестных моделей должны были, по мнению Ньютона, наглядно показать, как меняется роль женщины в обществе: ханжество уступает место агрессии и сексуальности. Эта работа стала символом смены эпохи властвования мужчины над женщиной — в обществе уже начинала набирать силу эмансипация и новая мораль.

На выставке также можно будет увидеть несколько снимков под названием Rue Aubriot, созданных фотографом в 1975 году для французского Vogue. Именно эти кадры Ньютона принесли небывалую славу смокингу Ива Сен-Лорана: тускло освещенный парижский переулок, андрогинная женщина с зачесанными назад волосами, в черном смокинге, белой рубашке с черным галстуком и с сигаретой позирует рядом с моделью, одетой лишь в туфли на шпильке. Эти работы — вершина удивительной способности Хельмута Ньютона наполнять кадр сексуальностью.

В экспозицию также войдут такие знаменитые снимки, как «Седло I. Париж», «Манекен и человек», «Кладбище Пер-Лашез», портреты молодого Карла Лагерфельда, Энди Уорхола, Верушки, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти, Дэвида Хокни, Паломы Пикассо, спортсменок Гейл Олинековой и Лизы Лион, автопортрет с женой и неизвестной моделью и другие.

Куратором выставки в музее Эрарта выступает директор берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер. Этот музей Джун Брунелл открыла после смерти супруга, в 2004 году, в память о том, что в 1938-м Ньютон, опасавшийся преследования нацистов, был вынужден покинуть родной дом и страну.

Цитаты о Хельмуте Ньютоне:

«Фотографии Ньютона можно узнать сразу. По-моему, вот в чем его гений. Работы всех великих фотографов можно отличить от тысячи других работ фотографов, занимающихся тем же. Работы Аведона и Бурдена тоже очень характерны, но когда я просматриваю кучу снимков, снимки Хельмута я узнаю мгновенно. Если только это не отменная копия, что встречается крайне редко, повторить Хельмута невозможно. Что бы он ни делал — высшего сорта, потому что это — Ньютон. Тем, кто подражает ему, не хватает вкуса. Черно-белые снимки Ньютона, если их с чем-то и можно сравнивать, то с рисунками Матисса». Карл Лагерфельд, модельер

«В своей работе он не зацикливается на камере. Когда вы смотрите на его снимки, можно заметить, что он ставит себя на место того, кто наблюдает за происходящим. Такое редко встречается в фотографии. Кто-то может думать, что есть идеальный ракурс для лица и для тела, но его угол зрения всегда слегка другой. Он будто подглядывает за вами, и от него ничего не ускользает». Катрин Денев, актриса

«Каждая женщина, которую я знаю, хочет познакомиться с Хельмутом. Даже если я назову 50 актрис, то они скорее захотят познакомиться с Хельмутом Ньютоном, а не со Стивеном Спилбергом. Потому что каждая по-своему хочет у него сфотографироваться. И из пятидесяти сорок пять будут готовы фотографироваться обнаженными. Популярность, которая есть у Хельмута, намного больше, чем он себе представляет». Роберт Эванс, кинопродюсер

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.