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Питерец.ру » Культура » Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»

Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
АРТМУЗА приглашает художников со всей России поучаствовать в конкурсе «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»

Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!», приуроченный к десятилетнему юбилею музея современного искусства АРТМУЗА, призван дать позитивный импульс для творчества и объединить новых самобытных авторов под одной крышей. Приём заявок продлится до 13 ноября 2022 г.

К участию принимаются: живопись, графика, работы в смешанной технике, фотографии, скульптура, объекты на одну или обе из предложенных тем: «Одно из моих лучших воспоминаний в жизни», «История, которая меня вдохновила». К каждой из работ необходимо приложить текстовое описание, которое будет использовано в дальнейшем в качестве текста экспликации.

По итогам конкурса музей организует масштабную групповую выставку, а так же отметит лучших участников. Гран-при конкурса получит денежный приз в размере 100 000 рублей и персональную выставку в АРТМУЗЕ, а победитель каждой из двух номинаций – арт-резиденцию в музее на 5 месяцев и подарки от партнёров.

Выставка финалистов пройдет с 7 декабря 2022 г по 24 января 2023 г.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте музея: https://artmuza.spb.ru/events/2640-open-koll-v-glavnyj-vystavochnyj-proekt-goda.html

Задать вопросы можно организаторам по почте: [email protected] или боту в Телеграм: https://t.me/ArtmuzaKonkursBot

Источник: АРТМУЗА
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