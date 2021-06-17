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Питерец.ру » Культура » В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и  войск связи состоится открытие выставки

В преддверии Дня памяти и скорби старейший военный музей России открывает новую выставку «На фронте и в тылу. Артиллерийский исторический музей в годы Великой Отечественной войны», на которой сквозь призму событий военных лет показана судьба отдельно взятого музея. Судьба Артиллерийского исторического музея, как он тогда назывался, оказалась схожей с судьбой всей страны.

Война нарушила нормальный ритм работы музея, но он продолжил жить и работать: музейные сотрудники учились делать это в новых условиях, по законам военного времени.  Но они выстояли и сохранили для потомков памятники воинской славы в тяжёлые годы войны.

Если кратко охарактеризовать деятельность музея в годы войны, то она сводилась к следующему: спасение бесценных коллекций, собирание реликвий, а также всесторонняя помощь фронту.

Представленное на выставке оружие и боеприпасы – это те боевые единицы, которыми из своих фондов снабжал музей дивизии ополчения и военизированные организации.  Среди экспонатов – самозарядная винтовка Токарева, снайперская винтовка системы Мосина, танковый пулемёт системы Дегтярева, кавалерийская шашка образец 1927 г. для рядового и младшего командирского состава РККА, немецкая пехотная винтовка системы Маузер образец 1898 г., австро-венгерская винтовка системы Маннлихер образец 1895 г., немецкая артиллерийская стереотруба образец 1914 г.

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