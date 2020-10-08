В Петербурге к 260-й годовщине взятия Берлина продемонстрируют трофеи Семилетней войны

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ 9 октября в 12.00 открывается выставка «Победные трубы», посвящённая 260-летию взятия русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны.

Впервые посетителям будут представлены четыре серебряные сигнальные трубы с надписями за взятие Берлина 28 сентября 1760 года, врученные полкам русской императорской армии, участвовавшим в операции. Трубы были изготовлены полкам на заказ в Данциге, Дрездене и Кенигсберге, находившемся с 1758 г. под управлением русского генерал-губернатора, на полученные от берлинцев контрибуционные деньги.

Напоминанием о победе под Грос-Егерсдорфом служит небольшая полковая пушка Ахтырского слободского казачьего полка, с которой полк принял участие в сражении. Также будет представлено холодное и стрелковое оружие, офицерский нагрудный знак, ключи от г. Мемеля, взятого русскими войсками в 1757 г. и парадная литавренная колесница 1-го Артиллерийского полка, изготовленная в 1760 г. по распоряжению П. И. Шувалова.

28 сентября (9 октября по новому стилю) 1760 года, в ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерал-аншефа Захара Григорьевича Чернышова (1722–1784) вошли в Берлин – столицу Прусского королевства.