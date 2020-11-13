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Питерец.ру » Культура » В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте», посвящённая работе сотрудников музея на фронтах Великой Отечественной войны.

На выставке центральное место занимают макеты палаты для лечения кислородом с аппаратами искусственного дыхания и перевязочной в палатке, выполненные в 1944 году. Также представлены модели и макеты, выполненные в мастерских музея во время Великой Отечественной войны. Помимо работ художников и фотографов, частью выставки стали предметы трудотерапии, выполненные солдатами, находившимися на лечении в госпитале.

Благодаря работе сотрудников музея на фронтах был проанализирован опыт медицинских подразделений в годы войны, сформированы уникальные коллекции музея, получены неоценимые свидетельства войны.

Во время войны по предложению полковника Алексея Николаевича Максименкова были сформированы специальные фронтовые бригады. В их состав вошли руководитель, два художника, фотограф и патологоанатом. Первые выезды бригад начались осенью 1943 года и продолжались до конца войны. Фотографы и художники бригад побывали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Нередко художники были вынуждены прекращать свою работу из-за массированных артобстрелов. Они работали в чрезвычайно сложных условиях, создавая художественные произведения в кратчайшие сроки. Многие их работы вошли в «золотой фонд» мировой культуры. К примеру, выдающийся фоторепортер Валерий Всеволодович Фаминский снимал на нескольких фронтах уникальные исторические кадры, за что был награждён орденом Красной Звезды.

На обращение основателя музея Ефима Ивановича Смирнова принять участие в работе фронтовых бригад откликнулись члены Московского отделения Союза советских художников, корифеи своего дела: Н.Н. Волков, Н.Г. Козлов, Н.Г. Котов, Н.Г. Яковлев и другие. На выставке представлены не только этюды, но и личные воспоминания художников об их работе в условиях фронта.

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