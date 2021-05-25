Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади

Масштабная культурная программа XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона развернется на Дворцовой площади 26 и 27 мая. Главная сцена примет полтора десятка мероприятий.

Культурная программа Книжного салона пройдет на Дворцовой площади. Мероприятия для взрослых и детей будут идти непрерывно с 12:00 до 20:00 в течение двух дней, в том числе 27 мая, в 318-й День рождения Санкт-Петербурга.

26 мая в 12:00 на сцену выйдет знаменитый джазовый коллектив «Sweet Hot Jazz Band», постоянный участник джазовых фестивалей (Усадьба Jazz, Джаз на Неве, FIFA Fan Fest и др.) и городских мероприятий. Во главе с фронтменом группы, поющим трубачом Вовой Че Морале музыканты зададут настроение первому дню литературного марафона. Джаз-бэнд порадует зрителей популярными ретро-композициями 20–50-х годов ХХ века, стилизованным авторским репертуаром и искусством джазовой импровизации.

Торжественная церемония открытия XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона пройдет на сцене с 13:00 до 13:30. С приветственными словами к публике обратятся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, почетные гости и представители организационного комитета Книжного салона.

В 13:30 – 14:45 – концерт «Billy’s Band», одной из самых известных групп Северной столицы, играющей джаз, блюз, свинг и даже рок. Каждое выступление коллектива, который в этом году отмечает 20-летие, собирает толпы поклонников, а его песни наполнены жизнеутверждающим смыслом. Харизматичный фронтмен Билли Новик, знакомый каждому петербуржцу благодаря голосу с фирменной хрипотцой, саксофонист-виртуоз Михаил Жидких и обаятельный гитарист Андрей Рыжик ждут встречи со зрителями и споют для них романтичные хиты о любви. Концерт на Дворцовой станет одним из самых масштабных общедоступных выступлений Billy's Band с начала 2021 года.

В 14:45 музыкальные выступления сменит литературная викторина. Оргкомитет Книжного салона готовит розыгрыш ценных призов для любителей чтения, готовых блеснуть эрудицией и широким кругозором.

С 15:00 до 17:00 на сцене пройдут публичные обсуждения. В 15:00 к зрителям выйдет российский писатель-фантаст, поэт, журналист и редактор Александр Пелевин, чей новый роман-триллер «Покров-17» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер-2021», одной из главных отечественных литературных премий, а также в список «Выбор шеф-редактора» на сайте ГодЛитературы.РФ. В 16:00 в публичных обсуждениях примет участие российский писатель и публицист Герман Садулаев.

«Театральный гала-тур», который объединит выступления артистов ведущих театров Санкт-Петербурга, стартует в 17:00. Цель проекта – представить всю жанровую палитру петербургской сцены: от драмы и комедии до мюзикла и оперы. Зрители легко и просто будут перемещаться из одного театра в другой и смогут насладиться встречей со знакомыми актерами, вокалистами и целыми труппами. В числе участников – Театр «Мюзик-Холл», Детский музыкальный театр «Зазеркалье», Театр «На Литейном», «Театр Дождей», Театр «Алеко», Театр «Мимигранты», «Театр на Васильевском», «Театр музыкальной комедии», «Театр детей Марины Ланда и Сергея Васильева» и др.

Программа первого дня завершится вечерним кинопоказом. Так, с 19:00 до 20:00 на Дворцовой площади можно будет посмотреть трансляцию передачи «Малая Родина». Кинопоказ организует телеканал «Санкт-Петербург».

27 мая, в День рождения Санкт-Петербурга, на главной сцене с 12:00 до 14:00 развернется детская программа. Маленькие гости увидят мультипликационный фильм «Фиксики», смогут принять участие в викторине от Симки и Нолика, посмотреть спектакль «Сон Петра» Музыкального театра Анастасии Шведовой и цирковое представление от цирка «Монгольфьори». Состоится розыгрыш призов от медиагруппы «Комсомольская правда».

В 14:00 газета «Петербургский дневник» проведет литературную игру, а а с 15:00 до 16:30 гостей ждет кулинарно-литературный квиз от телеканала СТС и «Мозгобойни в Питере».

Группа «Дунаевский Orchestra», популярный музыкальный проект из Петербурга, выступит с концертом с 16:30 до 17:40. Коллектив во главе с Константином Дунаевским, который сам играет на нескольких инструментах, исполняет музыку в стиле джаз, фанк, диско, рок-н-ролл, поп и свинг и создаст на площади атмосферу настоящего праздника. Музыкальную эстафету подхватит актерско-музыкальная группа «The Big Buddy Band», чьи каверы на известные французские и английские композиции подарят публике много драйва и эмоций.

Вечером, с 19:00 до 20:00, телеканал «Санкт-Петербург» вновь покажет на Дворцовой передачу «Малая Родина».

Культурная программа Книжного салона пройдет в строгом соответствии с правилами безопасности и требованиями Роспотребнадзора. Вход на все мероприятия бесплатный.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа с 26 по 29 мая. В проекте примут участие известные писатели, критики, общественные деятели.

Стенды издательств будут представлены в павильоне на Дворцовой площади и в здании Главного штаба. Участвуют более 170 экспонентов: издательства «Алетейя», «Альпина Паблишер», «АСТ», «Белая ворона», «Библиороссика», «Бомбора», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Настя и Никита», «Питер», «Поляндрия», «Речь», «Самокат», «ЭКСМО» и др., профессиональные ассоциации, университетские издательские центры, книжные магазины, редакции СМИ, музеи.

Полная программа XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона опубликована на официальном сайте https://book-salon.online.