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Питерец.ру » Культура » Выставка-ретроспектива «Золотое сечение. 60х100»

Выставка-ретроспектива «Золотое сечение. 60х100»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представляет выставку-ретроспективу «Золотое сечение. 60х100»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представляет выставку-ретроспективу «Золотое сечение. 60х100», посвящённую шестидесятилетию Ивана Юрьевича Сотникова (1961-2015), ставшего легендой петербургского искусства конца ХХ – начала ХХI веков.

На выставке будут представлены экспериментальные арт-объекты из ткани, керамики, фанеры, в которых художник выступает в характерной для молодежного ленинградского авангарда 1980-х роли художника-перформансиста, представая в самых неожиданных обличьях. Портреты, пейзажи, натюрморты, ню, жанровые композиции вдохновлены искусством первобытных племен, архаики, народным творчеством, русским авангардом. Его произведения населены персонажами-символами, находящимися на грани сказочной ирреальности. Такими «персонажами» могут быть ёлки, «ногастые» автомобили, кораблики-авроры, рыбы, мавзолеи, черепа. В его картинах видна интеллектуальная и остроумная игра с историей искусства «эрмитажного» ребёнка, выросшего в семье историков М. П. Сотниковой и Ю. И. фон Штакельберга.

Иван Сотников — организатор ноль-движения и группы «Новые художники», участник первых уличных выставок и «Поп-механики» Сергея Курёхина, председатель «Клуба любителей народного творчества», коллекционер, член «Клуба друзей Маяковского», «Музея творческих содружеств», живописец, график, скульптор, мультипликатор и т. д. Важной стороной жизни Ивана было своеобразное двоемирие: в 1996 году он стал священником и несколько лет практически не занимался искусством. Возобновив художественную практику в середине 2000-х, он сохранил и неукротимый темперамент «дикого» художника Ивана Сотникова, и благочестие отца Иоанна. Как и все главные деятели новой культуры этого периода, Сотников имел много граней претворения своего дарования, а его творческая деятельность не знала границ.

На выставке демонстрируются около сотни разнообразных произведений Сотникова, раскрывающих обширный диапазон его творчества, большая часть которых предоставлена семьей художника, а также Санкт-Петербургским музеем звука и коллекционерами.

14 мая — 06 июня 

Открытие выставки состоится 13 мая в 19:00

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
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