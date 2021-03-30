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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сквозь века»

Выставка «Сквозь века»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
mispxx-xxi.ru
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) представляет первую персональную выставку Григория Арьевича Гринберга

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) представляет первую персональную выставку Григория Арьевича Гринберга, брата признанного художника Владимира Гринберга.
При жизни Григорий Гринберг был известен прежде всего как архитектор и реставратор. На протяжении полувека, с 1930-х по 1980-е годы, он участвовал в работе над крупными государственными заказами в разных городах СССР, от Ленинграда до Мурманска, был архитектором Военной электротехнической академии им. С. М. Буденного и руководил реставрацией Михайловского дворца, Монплезира, долгие годы преподавал в ЛИИЖТе, ЛИСИ, Сельскохозяйственном институте и других учреждениях. Он занимался активной популяризацией искусства брата, Владимира Гринберга. Возможно, поэтому собственная художественная деятельность долгое время оставалось в тени, а после смерти Григория Гринберга его имя на долгие годы было практически предано забвению.
Выставка «Сквозь века» является первым знакомством с творчеством этого автора.
Экспозиция включает в себя выразительные графические портреты 1920-х годов, свидетельствующие об истинном художественном таланте мастера. Выполненные в сангине, углем, воплощающие лица друзей и знакомых, все портреты отличают крупный план, ярко выраженные объемные формы, контрастные светотеневые моделировки, столь характерные для стиля неоакадемизма, под влиянием которых были созданы эти произведения.
Рисованным портретам времени эвакуации в город Киров (1941–1945) свойственна большая непосредственность исполнения. Это живые и реалистичные образы художников и случайных моделей, которые явились свидетелями тяжелых для страны лет.
Еще одну сторону творчества Григория Гринберга составляют на выставке акварельные и масляные пейзажи и натюрморты, созданные в 1950–1970-е годы. В основном это небольшие лирические этюды, выполненные как художественные откровения души.
Экспозиция также демонстрирует взятые из личного архива архитектурные проекты Гринберга, позволяющие восстановить интерес широкого круга зрителя к наследию мастера, поставить его в один ряд с такими известными авторами, как Ной Троцкий, Александр Никольский и Евгений Левинсон.
Выставка «Сквозь времена», представляя результаты многообразного, сложного, полного художественных исканий и достижений творчества Григория Гринберга, не только вносит серьезный вклад в осмысление искусства эпохи, но также позволяет дать достойную оценку роли этого мастера в художественной культуре первой половины ХХ века в целом.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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