В соответствии с распоряжением Комитета по культуре Санкт-Петербурга №173 от 17.03.2020 и приказом Министерства культуры №363 от 17.03.2020, с 18 марта Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков временно закрыт, чтобы обеспечить безопасность и здоровье наших посетителей.

Искусство очень важно в это сложное время, оно является источником радости и вдохновения, поэтому мы остаёмся с вами на связи онлайн, чтобы вы могли наслаждаться им независимо от того, где вы находитесь. Следите за нашими обновлениями в социальных сетях и берегите себя!

С нетерепением ждем возможности увидеть вас снова в музее!