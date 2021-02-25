Выставка «Без слов»

В Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков открывается выставка Германа Егошина (1931-2009) «Без слов», посвященная 90-летию со дня рождения известного петербургского художника. Его имя прочно вписано в историю отечественного искусства второй половины ХХ века, а работы хранятся в крупнейших российских музеях.

Герман Егошин один из наиболее ярких представителей «левого» ЛОСХа, он был в числе лидеров «Группы «Одиннадцать» – творческого объединения художников, вышедшего на выставочную сцену в 1972 году и противопоставившего свое индивидуальное видение мира официальному искусству. В поисках новых образно-художественных решений участники этой группы обращались к традициям мирового модернизма первых десятилетий ХХ века.

Приверженец «сезаннизма» в понимании колорита, композиции, «вещности» природы, Егошин по-своему переплавляет эти идеи и театрализует картинное пространство (Три краски, 1961; Судак. Генуэзская крепость, 1971; Стадион в горах, 1979; Античный амфитеатр, 1988). В его картинах также обнаруживаются отголоски кубизма, уловленные через творчество художников «Бубнового валета» (Ночной Бенарес, 1968). Но при этом Егошин, всегда опираясь на узнаваемую натуру, создает новый изобразительный мир, в котором живопись находится в постоянном брожении и образует особую вибрирующую субстанцию.

В своем вдумчивом, призывающем к сосредоточенности искусстве Егошин часто обращается к интерьерам, поскольку ему важна частная жизнь человека и незатейливые предметы, из которых она соткана. Художнику интересно выявить суть этих вещей, решая чисто живописные задачи.

Поэтому средствами живописи он «одушевляет» предметную действительность. Так, дополненное «говорящими» аксессуарами кресло перенимает черты характера своего хозяина («Натюрморт с плетеным креслом», 1968). Пейзажи или натюрморты у Егошина также часто уподоблены портретам.

Порой дома в интерпретации автора приобретают антропоморфные черты («Гурзуф. Касса», 1983). Неодушевленные предметы без слов общаются со зрителем, побуждая долго вглядываться в каждую деталь. Герман Егошин открыл новое живописное видение тех пластов реальности, которые считались эстетически неполноценными, прозаичными. Он увидел и отобразил повседневность в тихом озарении мечты.

Портреты, пейзажи, натюрморты, интерьерные композиции, представленные на экспозиции дают современному зрителю понимание этого вклада в развитие ленинградской художественной школы второй половины ХХ века. На ретроспективной выставке «Без слов» будет представлено более 40 живописных работ художника.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

05 - 28 марта 2021 года