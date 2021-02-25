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Питерец.ру » Культура » Выставка «Во власти Города»

Выставка «Во власти Города»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет камерную выставку «Во власти Города»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет камерную выставку «Во власти Города», посвященную творчеству петербургского графика Яна Антонышева (р. 1965), основателя группы «Старый Город» (1981). В экспозиции будут представлены работы, в которых главным героем выступает родной город – Санкт-Петербург, через него он осмысливает и отражает собственную судьбу.

Перед нами возникают исчезнувшие архитектурные здания, которые соседствуют с реальными. А частью этого многослойного  метафизического мира становятся странные персонажи женщин, которые подобны оптическим иллюзиям. Они витают в пространстве, оживляют своим присутствием пейзажи, они проскальзывают в ветках деревьев, их фигуры «читаются» в сугробах, видны на стенах и гранитных набережных.

Узнаваемый стиль и оригинальное художественное видение графика можно охарактеризовать как символический сюрреализм или магический реализм. Почти в каждом его произведении встречаются предметы-фетиши: колючая проволока, оградительная лента, мяч со знаком «пацифик», яблоки. Их появление в искусстве Антонышева – следствие влияния фильмов Андрея Тарковского, где задействованы эти объекты. Помимо названных, есть и другие отсылки к творениям выдающегося режиссера: название «Сталкер» носит катер в одной из работ мастера. Также в работах художника видна связь с литературными произведениями Достоевского, персонажи которого порой появляются в графических листах.

Антонышев работает в любимой авторской пастельной технике, смело выплескивая антропоморфные и зооморфные образы на бумагу. В экспозицию войдет более 40 графических произведений Яна Антонышева из собраний Евгения Герасимова и Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. На выставке будет представлен фильм Елены Окопной «Круги Яна».

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,
Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

05 – 28 марта 2021

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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