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Питерец.ру » Культура » Концерт с участием маэстро Шарль Дютуа

Концерт с участием маэстро Шарль Дютуа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
Впервые в этом сезоне с Заслуженным коллективом России выступит главный приглашенный дирижер оркестра маэстро Шарль Дютуа

Впервые в этом сезоне с Заслуженным коллективом России выступит главный приглашенный дирижер оркестра маэстро Шарль Дютуа: в программу, которой филармония отмечает 50-летие со дня смерти одного из крупнейших композиторов XX века Игоря Стравинского, вошла его музыка балета «Весна священная». Также в этот вечер прозвучат увертюра Римского-Корсакова «Светлый праздник» и Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, сольную партию в ней исполнит известный пианист Александр Гиндин.

Шарль Дютуа отмечен сотрудничеством с такими крупными симфоническими коллективами мира, как лондонский Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр NHK, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Монреаля и многими другими. Записи Шарля Дютуа были девять раз номинированы на Grammy и дважды удостаивались этой престижной премии; всего же записи, осуществленные под управлением дирижера, были отмечены престижными международными наградами более 70 раз. Сам музыкант удостоен более 40 международных наград и отличий.

Премьера балета Стравинского «Весна священная» состоялась в парижском Театре Елисейских полей в 1913 году и обернулась величайшим скандалом в истории музыки: публика свистела и кричала – такой была ее реакция и на новаторский музыкальный язык, который использовал композитор, и на хореографию Вацлава Нижинского, подрывающую сами устои классического балета. Считается, что именно эта премьера открыла новую эпоху в истории искусства, а сама «Весна священная» обрела статус знакового сочинения XX века: в 2013 году широко отмечалось столетие со дня ее первого представления.

Игорь Стравинский, покинувший Россию в 1914 году и добившийся мирового признания, живя сначала во Франции, а затем в США, вернулся в родную страну лишь в 1962 году: его трехнедельное пребывание в СССР, в том числе – концерты из его сочинений в Москве и Ленинграде – было приурочено к 80-летию музыканта.

Концерты в Большом зале Ленинградской филармонии состоялись 8 и 9 октября 1962 года: в исполнении Симфонического оркестра филармонии (ныне – Академический симфонический оркестр) под управлением Игоря Стравинского прозвучали фантазия для оркестра «Фейерверк» и сюита из балета «Жар-птица».

«Шестьдесят восемь лет тому назад я сидел в том углу [зала] с моей матерью и слышал концерт из музыки Чайковского, которым дирижировал Направник, – обратился Игорь Стравинский к публике Большого зала филармонии со сцены, – Это было через неделю или через две недели после смерти Чайковского, которого я очень хорошо помню. И дирижировал Направник той же самой программой, которой дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт: я был в первый раз в этом зале, а сегодня я впервый раз в этом зале сам дирижирую и это для меня большущий праздник».

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

9 апреля, пятница 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии

Главный приглашенный дирижер

Шарль ДЮТУА

Солист – Александр ГИНДИН

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. «Светлый праздник» (Воскресная увертюра)

РАХМАНИНОВ. Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

СТРАВИНСКИЙ. «Весна священная», картины языческой Руси

Источник: Филармония
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