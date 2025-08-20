ента новостей

В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого

В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого

В Петербурге Завершено благоустройство сквера Соловьева-Седого на Невском проспекте

Торжественное открытие обновленного сквера Соловьева-Седого на Невском проспекте, у дома 148, стало знаменательным событием для Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Евгений Разумишкин и временно исполняющий обязанности главы Центрального района Максим Романцов лично присутствовали на церемонии, подчеркивая важность этого проекта, реализованного в рамках масштабной городской программы «Формирование комфортной городской среды» под руководством и при непосредственной поддержке губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Преображение этого небольшого, но значимого участка Невского проспекта – это не просто благоустройство, это дань уважения и памяти выдающемуся русскому композитору Василию Павловичу Соловьеву-Седого, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия России.

Темы музыки и композиторского искусства пронизывают всю концепцию обновленного сквера. Дизайнеры проявили недюжинную фантазию, воплотив в жизнь оригинальные решения. Так, например, пешеходные дорожки искусно выполнены в виде клавиш фортепиано, создавая ощущение прогулки по музыкальной партитуре. А центральным элементом композиции стал стилизованный силуэт скрипичного ключа, выполненный с использованием современных материалов и технологий. Даже полимерное покрытие площадок скрывает в своих изгибах силуэт рояля, добавляя элегантности и неожиданности этому ландшафтному решению. Это не просто геометрические фигуры, а настоящие художественные элементы, которые придают скверу неповторимый характер и выразительность.

Помимо эстетической составляющей, сквер Соловьева-Седого обогатился новыми функциональными зонами. Здесь появилась современная, безопасная и яркая детская площадка, оснащенная разнообразными игровыми элементами, обеспечивающими полноценный отдых и развитие детей. Установлены удобные и стильные малые архитектурные формы – скамейки, урны, осветительные приборы, гармонично вписывающиеся в общий дизайн. Территория сквера также была значительно озеленена. К уже имеющимся растениям добавились новые кустарники и деревья различных пород, создающие уютную, тенистую атмосферу. Выбор растений, без сомнения, проводился специалистами, с учетом особенностей микроклимата и эстетических соображений. В результате, сквер Соловьева-Седого превратился в настоящий оазис спокойствия и красоты в самом сердце оживленного Невского проспекта – место, где можно отдохнуть, полюбоваться художественным оформлением и почтить память великого композитора, запечатлев его имя в самом сердце культурной столицы России. Это пример успешной реализации городской программы, направленной на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

Все по теме: Центральный район
