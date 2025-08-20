ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре

В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Прокуратура выявила нарушения в заведении общественного питания 

Как стало известно «Питерец.ру», в результате инспекции, инициированной прокуратурой Фрунзенского района Петербурга, была осуществлена проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности предприятия, предоставляющего услуги в сфере общественного питания. К участию в проверочных мероприятиях были привлечены эксперты из Роспотребнадзора и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения инспекции в караоке-баре, расположенном на Белградской улице, были зафиксированы многочисленные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также требований пожарной безопасности.

В частности, в развлекательном заведении были обнаружены продукты питания с истекшим сроком реализации, предназначенные для использования в процессе приготовления блюд. Выявлены нарушения установленных правил хранения пищевых продуктов, предназначенных для употребления без предварительной термической обработки. Кроме того, отмечено ненадлежащее качество проведения влажной уборки и дезинфекции в помещениях кухни и других подсобных помещениях.

В заведении не функционировала система оповещения и эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также отсутствовали необходимые средства для тушения пожара.

Прокуратурой района было направлено представление руководителю организации с требованием устранения выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представленного акта прокурорского реагирования деятельность указанного заведения была приостановлена.

