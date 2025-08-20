В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов

20 августа 1721 года – дата, навсегда вошедшая в анналы истории Санкт-Петербурга и России. Именно в этот день Пётр I, великий император, лично открыл для всеобщего обозрения грандиозный ансамбль Петергофа – творение, замысел которого был навеян победой России в Северной войне и стремлением увековечить это триумфальное событие, ознаменовавшее выход страны к Балтийскому морю и утверждение её геополитического влияния. Петергоф задумывался не просто как роскошная резиденция, а как символ могущества и величия Российской Империи, памятник, способный поразить воображение современников и последующих поколений своей красотой и техническим совершенством.

Центральным элементом этого шедевра, поражавшего воображение современников, стала, бесспорно, уникальная водопроводная система, истинное чудо инженерной мысли того времени. Её создание – заслуга выдающегося российского инженера-гидротехника Василия Туволькова, имя которого навсегда вписано золотыми буквами в историю развития гидротехники. Туволков, используя новейшие для своего времени технологии и недюжинный талант, смог создать сложнейшую систему, обеспечивающую бесперебойную работу многочисленных фонтанов, каскадов и бассейнов, поражающих своей мощью и красотой. Система эта, представляющая собой сложнейшее взаимодействие каналов, насосов и резервуаров, является свидетельством невероятного инженерного таланта и масштаба замысла Петра I. Каждая деталь, от крошечного ручейка до мощных струй фонтанов, была продумана и воплощена в жизнь с невероятной точностью и мастерством.

Однако история Петергофа не ограничивается лишь его славным прошлым. Великая Отечественная война принесла ему тяжелые разрушения. Многие здания были разрушены, фонтаны – повреждены. Самсон, главный фонтан, символ мощи и могущества, лежал в руинах. Но подвиг реставраторов, начатый уже в 1946 году, свидетельствует о несгибаемой воле и стремлении сохранить это историческое наследие для потомков. Первыми ожили фонтаны Нижнего парка, затем, в 1947 году, на своё место вернулся Самсон, восстановленный благодаря титаническим усилиям и поддержке со всего Советского Союза. Люди со всех уголков страны присылали мастерам фотографии, чертежи, фрагменты, помогая создать точную копию величественного фонтана. Реставрация Самсона стала символом единства народа, общей победы над разрухой и потерей. В год 80-летия Великой Победы, в знак памяти и уважения к подвигу реставраторов, весенний праздник фонтанов был посвящен именно возрождению Самсона. В Большом дворце открылась выставка «Подвиг возрождения», наглядно демонстрирующая масштаб работ и усилия, затраченные на восстановление дворцово-паркового ансамбля.

И по сей день работа по реставрации и сохранению Петергофа продолжается. В прошлом году вновь открылся Верхний сад, восстановленный в соответствии с чертежами XVIII века, возвращая нам атмосферу былого великолепия. Несколько лет назад были отреставрированы фонтаны «Тритон» и «Солнце», возвращая им былую красоту и блеск. Петергоф – это не просто музей под открытым небом, это живой организм, продолжающий развиваться и радовать своих посетителей. Парки Петергофа стали местом проведения крупных городских мероприятий. Ежегодно здесь проходит бал медалистов – лучших выпускников школ Санкт-Петербурга. В этом году на балу присутствовали не только выпускники Петербурга, но и гости из города-побратима Мариуполя и Кубы, символизируя дружбу и культурный обмен. В июле состоялся джазовый фестиваль Игоря Бутмана, собиравший более 60 тысяч зрителей. Музей-заповедник активно участвует в социальных программах, например, в программе «Серебряный возраст», предоставляя бесплатное посещение дворцов жителям города старшего поколения.

Более трёх веков Петергоф остается одним из самых ярких символов Санкт-Петербурга, притягивая миллионы туристов со всего мира. Только в прошлом году Петергоф посетило более пяти миллионов человек, желающих своими глазами увидеть это величественное творение. И это не просто цифры, это свидетельство всемирного признания красоты и исторической значимости Петергофа. Желаю успехов всем, кто вкладывает силы в сохранение этого уникального памятника, и вдохновения всем, кто приезжает сюда, чтобы насладиться его красотой.