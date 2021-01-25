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Питерец.ру » Культура » 31 января состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

31 января состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
Академический симфонический оркестр под управлением Василия Синайского откроет исторический цикл, посвященный 90-летию коллектива

Академический симфонический оркестр под управлением Василия Синайского откроет исторический цикл, посвященный 90-летию коллектива, программой, исполненной оркестром в 1952 году под управлением Николая Рабиновича – дирижера, возглавлявшего коллектив с 1950 по 1953 год.
Прозвучат фрагменты сюит из музыки Бизе к драме Доде «Арлезианка», Восьмая симфония Дворжака и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солист – Никита Мндоянц, пианист, выступающий в крупнейших концертных залах мира.
Академический симфонический оркестр был создан в 1931 году как концертный ансамбль Ленинградского радиокомитета. Именно он – еще не будучи филармоническим – 9 августа 1942 года осуществил в осажденном Ленинграде, в Большом зале филармонии, знаменитую «блокадную» премьеру Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича под управлением Карла Элиасберга. В силу того, что первые десятилетия работы коллектива проходили в живом радиоэфире, требовавшем стремительного освоения широчайшего репертуара, в том числе – и исполнения только что написанной музыки, он до сих пор сохраняет эту открытость новому, каждый сезон исполняя современные сочинения – например, в сезоне 2020/2021 запланированы мировые премьеры симфоний Слонимского, исполнение музыки Пендерецкого, Адамса, Баснера, Радвиловича.

Николай Рабинович в один из основоположников советской дирижёрской школы. Его дебют состоялся на сцене Ленинградской филармонии в 1931 году, вскоре он стал дирижером-ассистентом, в 1938 году – штатным дирижером филармонии. В 1950 году музыкант возглавил симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, который в 1953-м году вошел в штат Ленинградской филармонии. С 1939 года он преподавал в Ленинградской консерватории, с 1956 года руководил консерваторским студенческим оркестром.

«У Николая Семеновича были странные руки, но играть с ним было удобно. Мне кажется, он не был артистом; было в нем нечто от музыканта-интеллигента старых времен и, когда он дирижировал, публика не могла не чувствовать этого. Концерты Николая Семеновича в Ленинграде, к сожалению, были немногочисленными, – вспоминал Юрий Темирканов, – С первых моих консерваторских лет я ходил в класс Николая Семеновича Рабиновича. Ходил и к Илье Александровичу Мусину. Долго, в течение почти пяти лет, я посещал оба класса и только в последний год решил, к кому попрошусь в ученики. <...> Я продолжал учиться у Мусина, которого обожал, перед которым преклонялся и преклоняюсь до сих пор – это великий учитель! Но в то же время, я не считал возможным не посещать уроки Рабиновича. За все эти годы старался не пропустить ни одного его занятия».

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии отметит 90-летие в 2021 году. Цикл, посвященный этой дате, объединяет пять программ, звучавших в исполнении коллектива в разные десятилетия под управлением его главных дирижеров: Юрий Темирканов, возглавлявший Академический симфонический оркестр с 1968 по 1976 год, вновь встанет за пульт коллектива в феврале, программу Арвида Янсонса (главный дирижер с 1964 по 1967 год) проведет Николай Алексеев, дирижер-лауреат коллектива Александр Дмитриев, возглавлявший оркестр с 1977 по 2018 год, продирижирует своей собственной программой в марте. Завершится цикл 22 июня легендарной программой Карла Элиасберга (главный дирижер в 1936-1949-м и 1954-1957-м годах): когда под управлением Владимира Альтшулера Академический симфонический оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

31 января воскресенье, 20:00. Большой зал.

Программа Н.С.Рабиновича – главного дирижера оркестра в 1950-1953 гг.

Академический симфонический оркестр филармонии.

Дирижёр – Василий Синайский

Солист – Никита Мндоянц

Бизе. «Арлезианка», фрагменты музыки к драме А. Додэ

Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром

Дворжак. Симфония № 8

Источник: Филармония
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