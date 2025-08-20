В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram

В Telegram получили распространение специализированные боты, предоставляющие возможность получения персональных данных о физических лицах, включая номера телефонов и паспортные сведения, посредством нескольких простых действий. Эксперты в области информационной безопасности акцентируют внимание на существенных рисках и юридической ответственности, сопряженных с использованием подобных сервисов.

Согласно анализу Центра цифровой экспертизы Роскачества, пользователи, проявляющие интерес к получению данных о себе и своих знакомых, непреднамеренно способствуют расширению баз данных, активно используемых злоумышленниками. Данная информация представляет собой ценный ресурс для осуществления финансовых афер и кибератак.

Негативные последствия использования таких ботов не ограничиваются нарушением конфиденциальности. Пользователь, вводя свои данные, предоставляет техническую информацию и подвергается риску получения вредоносных ссылок, что может привести к компрометации устройства и краже учетных записей.

Юридические эксперты подчеркивают, что получение персональных данных без согласия субъекта является противозаконным и может квалифицироваться как уголовное преступление в соответствии со статьями 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, отмечает, что популярность таких ботов обусловлена их простотой использования и ложным ощущением анонимности. Он подчеркивает, что использование данных сервисов является прямым нарушением законодательства и создает угрозу для личной безопасности.

Депутат также предостерегает, что пользователь, обращающийся к подобным ботам, становится объектом слежки, а введенные данные, включая номера телефонов и фамилии, становятся доступными разработчикам.

Использование ботов создает двойную опасность: юридическую и практическую. С юридической точки зрения, это может рассматриваться как уголовное правонарушение, а с практической – влечет за собой утечку личных данных. Наилучшей защитой является отказ от использования подобных сервисов и проявление осторожности при управлении своей цифровой информацией, а также осознание того, что любая информация в сети может быть использована против пользователя.