Концерт в Большом зале филармонии

Заслуженный коллектив России исполнит под управлением народного артиста России Николая Алексеева знаменитую Пятую симфонию Шостаковича. В программу также вошел Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Рахманинова, солист – один из ярчайших пианистов молодого поколения Филипп Копачевский.

Концерт входит в цикл «Филармония – 100. История в зеркале десятилетий», посвященный 100-летию Петербургской филармонии, которое она отмечает в 2021 году. Цикл объединяет программы знаменитых дирижеров, исполненные в разное время в Большом зале: 7 февраля прозвучат партитуры, вошедшие в программы Евгения Мравинского – одного из крупнейших советских дирижеров, пятьдесят лет возглавлявшего Заслуженный коллектив Республики (ныне – Заслуженный коллектив России).

Именно Мравинский и Заслуженный коллектив 21 ноября 1937 осуществили премьеру Пятой симфонии Шостаковича – композитора, чей стиль за полтора года до этого был подвергнут критике как «не соответствующий ожиданиям советского народа». Этот приговор прозвучал в печально известной статье «Сумбур вместо музыки» – и представить сегодня серьезность последствий, которыми он грозил художнику в 1930-е годы, когда идеология искусства определялась высшим партийным руководством, а маховик репрессий набирал обороты, не так просто. Выход статьи стал для Шостаковича страшным ударом, изменившим траекторию его творческого развития и необратимо повлиявшим на его личность.

Успех на премьере симфонии был ошеломляющим. Во время финала слушатели непроизвольно поднялись со своих мест, овации длились более получаса, публика не расходилась, выражая солидарность с композитором. Формально сочинение стало «ответом советского художника на справедливую критику», однако споры о том, какое именно содержание композитор вложил в эту партитуру, что скрывается за сверкающим триумфом финала – жизнеутверждение или угроза, не умолкают и сегодня.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

7 февраля, воскресенье 20:00. Большой зал

Цикл концертов «ФИЛАРМОНИЯ - 100. История в зеркале десятилетий».

1930-е гг. - Из программ Евгения Мравинского

Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр - Николай Алексеев

Солист – Филипп Копачевский

Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Шостакович. Симфония № 5