ента новостей

14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
14:08
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль
13:43
Молодые доноры помогли Петербургу
13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
08:33
Что мешает победить пандемию?
08:03
Бизнесмены экономят
23:05
«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн
22:59
Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги
13:38
В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»
12:33
Смертельное ДТП на КАД
12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
11:47
Фотовыставка «Во имя святого князя»
11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «МЕСТЕЧКО»

Выставка «МЕСТЕЧКО»

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Артур Молев представит множество разных «местечек», где на протяжении своей яркой биографии ему приходилось жить и путешествовать.

5 декабря петербургский андеграундный художник, главный декоратор рок-группы «Аукцыон» Артур Молев представит множество разных «местечек», где на протяжении своей яркой биографии ему приходилось жить и путешествовать.

В центре экспозиции, несомненно, самое любимое «местечко» Молева – Петербург. Петербург со всех сторон: парадные перспективы, узнаваемые всеми виды и малоизвестные закоулочки, бытовые сценки, разнообразные жители, а также пейзажи Ленобласти.

«Все мы с вами живем вместе, в одном месте. Наше место – Санкт- Петербург. И человек красит место и место человека. Все мы, хотим мы этого или не хотим, носим на себе отпечаток нашего места, нашего города. Искусствовед Андрей Хлобыстин как-то очень метко и правильно сказал, что Петербургская современная культура представляет собой торт «Наполеон», множество слоев находятся рядом, не смешиваясь, часто не общаясь. И все это представляет собой один торт. Мы счастливы представить зрителю один такой слой».

Выставка будет длиться до 1 февраля. Вход свободный. 0 +

АРТУР МОЛЕВ «МЕСТЕЧКО»
5.12.2020 – 1.02.2021
(Галерея «Ул.Б.Ремесленная», 4 эт.)

Вернисаж 10 декабря в 19:00!
Будет присутствовать автор! 

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 14:52
Выставка «Негероическое время»
4-12-2017, 12:18
Выставка исторической литературы
9-03-2019, 19:45
Выставка Юрия Сапожникова "Времена года"
31-08-2019, 00:05
Выставка Елены Болговой в галерее "Мансарда Художников"
9-11-2015, 07:01
Выставка Николая Михайлова «Виды Васильевского острова»
18-03-2015, 09:23
«Петербург знакомый и незнакомый»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
192
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
216
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
994
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 409
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх