Выставка «МЕСТЕЧКО»

5 декабря петербургский андеграундный художник, главный декоратор рок-группы «Аукцыон» Артур Молев представит множество разных «местечек», где на протяжении своей яркой биографии ему приходилось жить и путешествовать.

В центре экспозиции, несомненно, самое любимое «местечко» Молева – Петербург. Петербург со всех сторон: парадные перспективы, узнаваемые всеми виды и малоизвестные закоулочки, бытовые сценки, разнообразные жители, а также пейзажи Ленобласти.

«Все мы с вами живем вместе, в одном месте. Наше место – Санкт- Петербург. И человек красит место и место человека. Все мы, хотим мы этого или не хотим, носим на себе отпечаток нашего места, нашего города. Искусствовед Андрей Хлобыстин как-то очень метко и правильно сказал, что Петербургская современная культура представляет собой торт «Наполеон», множество слоев находятся рядом, не смешиваясь, часто не общаясь. И все это представляет собой один торт. Мы счастливы представить зрителю один такой слой».

Выставка будет длиться до 1 февраля. Вход свободный. 0 +

АРТУР МОЛЕВ «МЕСТЕЧКО»

5.12.2020 – 1.02.2021

(Галерея «Ул.Б.Ремесленная», 4 эт.)

Вернисаж 10 декабря в 19:00!

Будет присутствовать автор!