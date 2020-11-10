С 21 по 22 ноября 2020 года состоится III Санкт-Петербургский фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда». Фестиваль проводится Центром искусства и музыки библиотеки им. Маяковского при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга и Дома танца «Каннон Данс».

21 ноября программу фестиваля откроет премьера проекта «Реквием» в постановке и исполнении Ольги Цветковой (Москва-Амстердам) в сопровождении перкуссиониста-мультиинструменталиста Петра Главатских (Москва). «Детки из клетки» — спектакль голландского хореографа Марины Маскарелл представит группа Дома танца «Каннон Данс» под руководством Валерии Каспаровой.

В 2020 году в Ротонду благодаря обществу «Друзья Санкт-Петербурга» вернулся уникальный орган, созданный в 1910 году мастером Мартом Вермейленом. Идея соединить органную классику и современную хореографию воплотилась в спецпроекте «Органичные танцы». Известные петербургские хореографы, среди которых А. Кукин, А. Панченко, Е. Чурилова, К. Кейхель, В. Каспарова, М. Царева, А. Грунтовская, К. Михеева и другие объединились для создания новых постановок, где соединится современная хореография, танцевальная импровизация и классическая органная музыка в исполнении музыканта, профессора, заведующего кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории — Даниэля Зарецкого.

Дополнят программу фестиваля две лекции о современном танце «Модерн в России. Прерванный полет» и «Музыка Баха и современная хореография», которые специально для фестиваля «Ротонда» подготовила известный историк культуры, антрополог, специалист по истории танца и двигательной культуре Ирина Сироткина (Москва).

Все фестивальные события пройдут не только со зрителями, но и онлайн. Трансляция будет проходит в группе https://vk.com/nevskiy20