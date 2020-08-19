В библиотеку имени В. В. Маяковского вернулся орган

Спустя 93 года в отдел искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского вернулся орган. Сейчас он находится в завершающей стадии сборки, и уже скоро можно будет его услышать.

В середине XVIII века на Невском проспекте был "голландский квартал" (участок земли со строениями), а в здании находилась голландская реформаторская церковь. До 1927 года в ней стоял орган фирмы «Э. Ф. Валькер», но затем его перенесли в Капеллу на Мойке.

Сотрудники общества «Друзья Санкт-Петербурга» нашли в Нидерландах уникальный орган, который в 1910 году создал мастер Март Вермейлен. До 2012 года инструмент стоял в церкви в Баккевейне, Фрисландия. «Друзья Санкт-Петербурга» выкупили орган и привезли в Россию.

Орган будет использоваться во время концертов и в качестве музыкального инструмента для обучения студентов консерватории.

Голландцы, прежде всего выходцы из городка Фризенвейн, жили и торговали в Петербурге с момента его основания Петром I. С середины XVIII века на Невском проспекте образовался настоящий голландский квартал. Там же, по адресу Невский проспект 20, было построено здание голландской реформатской церкви. После революции 1917 года голландцы были признаны иностранцами и высланы из страны. Грандиозное здание на Невском проспекте закрыло свои двери в 1927 году. Знаменитый орган фирмы «Э. Ф. Валькер» был перенесен в Капеллу Санкт-Петербурга. Семь лет спустя здание было переоборудовано для функционирования в качестве библиотеки. Сегодня в нем размещается Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского. Учреждение активно развивает международные культурные связи и сотрудничает с голландским обществом «Друзья Санкт-Петербурга».