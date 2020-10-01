Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»

К 1 октября - Дню пожилого человека - благотворительный фонд «Доброделы Петербурга» подготовили фотопроект «Давно не виделись» с интересными пенсионерами. Увидеть его смогут все жители и гости Петербурга. Фотографии пожилых подопечных фонда будут размещены на страницах газеты «Комсомольская правда». Идея проекта - напомнить всем, что рядом живут люди, которым нужен простой разговор и внимание.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Как рассказал директор фонда Полина Тумашик, идея родилась весной, когда «Доброделы Петербурга» в преддверии 9 мая ходили по квартирам ветеранов и детей войны, чтобы поздравить их с победой. В каждой квартире они слушали воспоминания об особенных местах в Петербурге. Кто-то вспоминал, как гулял по набережной со своей любовью, кто-то вспоминал, как последний раз перед войной побывал в Летнем саду.

«В этот момент родилась идея. Сделать для них проект «Давно не виделись»: показать, как прекрасен город, дать постоять молча и подышать воздухом в тех уголках Петербурга, куда, возможно, много лет не ступала их нога. Захотелось подарить каждому красивое фото в этом месте, устроить памятный праздник», - говорит Полина.

«Люди гаснут не только от болезней, они гаснут от ежедневных дел, одной и той же стены напротив своего кресла, одних и тех же действий. Нам захотелось подарить день, который заставит улыбаться наших пожилых людей множество дней впереди», - поделилась фотограф проекта, волонтёр Ольга Проскурина.

«Доброделы Петербурга» курируют порядка 45 учреждений и организаций, в рамках который помощь получают и дети, и инвалиды, и пожилые, и даже животные.

Помимо этого, фонд помогает горожанам реализовывать свои профессиональные навыки в благотворительности. Если вы умеете петь/танцевать/готовить/рисовать и тд, то Доброделы помогут, как использовать это в оказании помощи.

Также через фонд можно пристроить свою мебель, технику и многое другое нуждающимся.