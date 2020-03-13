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Питерец.ру » Общество » Вебинары по эковолонтерству запускают в Петербурге

Вебинары по эковолонтерству запускают в Петербурге

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93
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге будет запущен бесплатный онлайн-курс по экоактивизму и эковолонтерству.

В Петербурге будет запущен бесплатный онлайн-курс по экоактивизму и эковолонтерству.

Курс создан общественной организацией «Мусора.Больше.Нет» при поддержке Фонда президентских грантов при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Как улучшить среду вокруг себя? Как превратить уборку в увлекательный квест? Как организовать яркий экофестиваль? Как эффективно просвещать детей на экотематику? Как популяризировать раздельный сбор отходов в своем городе и дарить вторую жизнь вещам?

На эти вопросы ответит «PROкачай ЭКОлайф 2.0». Это онлайн-курс для взрослых по экоактивизму с реальными примерами, обменом опытом и успешными кейсами.

Модули: благоустройство среды, обращение с отходами, экомероприятия, просвещение, совместное использование, городские акции.

Форматы: видеоролики от активистов, подробные инструкции и вдохновляющие практики, вебинары от экспертов, форма для вопросов, задания с обратной связью от преподавателей.

Курс пройдет с 4 апреля по 30 мая.

Для прохождения курса нужно зарегистрироваться по ссылке: stepik.org/course/65155.

Источник: Комитет по молодежной политике
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