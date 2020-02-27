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Питерец.ру » Культура » Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»

Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»

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22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдёт выставка «Коломяжская утопия»

С 17 марта по 12 апреля в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдёт выставка «Коломяжская утопия», посвящённая творчеству двух петербургских скульпторов — Александра Позина и Марины Спивак.

Александр Позин и Марина Спивак — ленинградские и петербургские скульпторы. Оба учились на скульптурном отделении ЛХУ им. В. А Серова и являются членами Санкт-Петербургского союза художников и творческого объединения «Озерки-Деревня художников». Александр Позин для изготовления своих скульптур использует дерево, буквально мыслит и живет  им,  работает как с другом, ненавязчиво вводит в деревянные композиции цвет, рубит и ломает формы. Марина Спивак создаёт рельефы на грани скульптуры и живописи, преобразует готовые предметы мебели, наполняет их новым содержанием, соединяя с собственными скульптурами из гипса. Выставка в МИСПе строится на сопоставлении двух художников: если у Позина с годами при неизменности смысловой сути работ существенно меняется манера их исполнения, то лирические герои Спивак продолжают жить в сформированной стилистике, будь то скульптура или тканевые коллажи.

Сюжетная основа произведений Позина и Спивак связана с личными и семейными переживаниями, впечатлениями, эмоциональными всплесками. Название выставки «Коломяжская утопия» пришло из фильма дочери художников Инны Позиной, также представленного в экспозиции, о доме без людей, о недосягаемом месте для творчества, существующем в воображении.

Музей представит более пятидесяти произведений: скульптуры, объекты, инсталляции, коллажи — в которых художники размышляют об идеале, желаемом, но пока недостижимом.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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