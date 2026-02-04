Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»

С радостью сообщаем, что открыта регистрация для участия в одном из самых значимых деловых событий нашей страны, которое состоится в прекрасном городе Санкт-Петербург 9 и 10 сентября 2026 года. На площадке «Экспофорума» пройдет «Мой Бизнес Forum 2026», который уже на протяжении четырех лет подряд становится важной вехой в мире бизнеса и предпринимательства. За это время форум успел зарекомендовать себя как ключевой инструмент для согласования мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с актуальными государственными экономическими приоритетами.

Каждый год это событие привлекает тысячи участников со всех уголков нашей страны, которые приезжают на форум в очном формате, а также более миллиона человек, которые имеют возможность участвовать в мероприятии онлайн. В 2024 году форум получил официальный статус главного делового события страны для МСП по версии Министерства экономического развития Российской Федерации, что подчеркивает его значимость и актуальность. В 2025 году форум впервые прошел в обновленном формате, что еще раз подтвердило его ключевую роль на общероссийском уровне.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, малые и средние предприятия играют важнейшую роль в экономике, создавая новые рабочие места, предлагая инновационные решения и формируя основу для устойчивого развития. Расширение мер поддержки МСП является одной из ключевых составляющих десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга, среди которых выделяются «Передовая промышленность и развитие предпринимательства». Благодаря активным мерам поддержки, предоставляемым городом, малый и средний бизнес в Санкт-Петербурге в 2025 году смог получить в два раза больше льготных займов по сравнению с предыдущим годом. Это позволило укрепить позиции бизнеса и создать новые возможности для его развития.

Сегодня наш город занимает лидирующие позиции по темпам роста численности занятых в секторе МСП. В этом секторе трудятся более 2 миллионов петербуржцев, что значительно превышает средние показатели по стране. Деловой форум, который вновь пройдет в Северной столице, станет уникальной площадкой для прямого диалога между предпринимателями и представителями власти, обмена опытом, а также получения новых инструментов для успешного ведения бизнеса.

Деловая программа форума будет насыщенной и разнообразной. Она включает в себя выступления, панельные дискуссии, мастер-классы и нетворкинг-сессии с участием ведущих экспертов в области бизнеса и предпринимательства. В экспозоне форума будут представлены малые технологические компании и стартапы, что создаст дополнительные возможности для знакомства с инновационными решениями и новыми идеями.

Кроме того, для выстраивания прямых деловых связей между предпринимателями на форуме пройдет Биржа поставщиков. Этот инструмент уже зарекомендовал себя как эффективный: в 2025 году благодаря ему петербургские предприниматели заключили контракты с крупными заказчиками на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Это говорит о том, что форум не только создает возможности для общения, но и способствует реальному развитию бизнеса.

Организатором этого значимого мероприятия выступает Правительство Санкт-Петербурга при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Все участники форума получат уникальную возможность не только узнать о новых трендах и инициативах в сфере предпринимательства, но и наладить полезные контакты, которые могут стать основой для будущих успешных проектов.