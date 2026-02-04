Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»

В период с 9 по 15 февраля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль документального кино "Рерихи. Мир через Культуру". Показы состоятся в кинотеатре "Аврора" и в Музее-институте семьи Рерихов. Фильмы, представленные на фестивале, были созданы по заказу музея-института.

Данный кинофестиваль знаменует завершение юбилейного года, посвященного 90-летию Пакта Рериха, и дает старт году празднования 25-летия Музея-института семьи Рерихов, основанного в 2001 году. В кинотеатре «Аврора» зрителям будет предоставлена уникальная возможность увидеть на большом экране работы различных режиссеров, включая фильм о выдающемся востоковеде и ученом Юрии Рерихе, старшем сыне Николая и Елены Рерихов.

Творчество семьи Рерихов оказало значительное влияние на культуру многих стран, обогатив мировое сознание новыми идеями. Николай Рерих является автором первого в истории международного соглашения об охране культурного наследия. После кинотеатра "Аврора" фестиваль переместится в Музей-институт семьи Рерихов.

В программу фестиваля включено 8 документальных фильмов. В рамках события состоится премьерный показ фильма «Пакт Рериха» (2025) режиссера С. Циханович.

Программа кинофестиваля в кинозале кинотеатра Аврора:

9 февраля 18:00. Показ фильма «Петербург Рериха», 2019, режиссёр С. Циханович.

Вступительное слово режиссёра Сергея Георгиевича Цихановича и продюсера, директора музея Алексея Анатольевича Бондаренко.

10 декабря 18:00. Показ фильма «Рерих. Северная одиссея»

2020, режиссёр С. Циханович

11 декабря 17:40. Показ фильма «Сквозь времена и пространства». По следам Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха

2022, режиссёр С. Циханович

12 февраля 17:45. Показ фильма «Рерихи. Завет учителя»

2024, режиссёр С. Циханович

12 февраля 18:50. Показ фильма «Старший сын. Юрий Рерих». Встреча с режиссёром фильма Луизой Тележко

2003, режиссёр Л. Тележко

13 февраля 18:00. Показ фильма «История создания Музея-института семьи Рерихов». Вступительное слово генерального продюсера, директора музея А. А. Бондаренко и заместителя директора по музейно-просветительской работе Ю. Ю. Будниковой.

2024, режиссёр А. Трофимов

Программа кинофестиваля на площадке Музея-института семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1):

14 февраля 15:00. Показ видеофильмов «Памятные места жизни Е. И. Рерих. Ко дню рождения Урусвати», «Мемориальные места Рерихов в Индии». Творческая встреча с автором фильмов М. Н. Чирятьевым.

15 февраля 16:00. Премьерный публичный показ фильма «Пакт Рериха»

2025, режиссёр С. Циханович

Краткие аннотации фильмов

«Петербург Рериха»

2019, режиссёр С. Циханович, 46 мин

Фильм-путешествие по рериховскому Петербургу, в котором художник прожил 42 года, покажет глубинные связи творца и города, в духовном и культурном пространстве которого лежат истоки его творчества. Здесь и знаменитая гимназия Карла Мая, где учился Рерих, его братья и сыновья, и, конечно же, Университет и Академия художеств, сформировавшие его как мыслителя и художника, давшие ему фундаментальное образование юриста и живописца.

«Рерих. Северная одиссея»

2020, режиссёр С. Циханович, 46 мин

Документальный фильм, снятый на основе материалов карельского периода творчества Николая Рериха, на самом деле рассматривает творческую деятельность Н.К. Рериха куда более широко, изобилуя множеством наглядного иллюстративного материала и приводя воспоминания не только Рериха, но и деятелей его эпохи, погружая в контекст происходящего, а также творческих веяний той поры.

Фильм рассказывает не только о карельском периоде жизни в конце 1910-х годов, когда были созданы десятки полотен, написаны стихи, повести и пьесы, но и о более ранних путешествиях, поездках семьи Рерихов по Русскому Северу, в том числе Финляндии, чьи образы природы и архитектуры были воплощены в эскизах к разным театральным постановкам.

«Сквозь времена и пространства». По следам Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха

2022, режиссёр С. Циханович, 60 мин

Документальный фильм рассказывает о работе Н. К. Рериха в Центральной Азии и проведении беспрецедентной экспедиции, история подготовки которой начинается еще в Америке, куда Н. К. Рерих был приглашён для проведения выставок своих картин и чтения лекций и где им был создан ряд культурных учреждений. Маршрут Центрально-Азиатской экспедиции (1923–1928) прошел по Индии (Кашмир, Ладак), Китаю (Туркестан), СССР (Москва, Алтай), Монголии и Тибету. Экспедиция стала одной из самых протяжённых по времени, маршруту и одной из самых значимых по результатам экспедиций в Азию в ХХ веке, а имена Рерихов как первооткрывателей и исследователей археологии, искусства, религий обширных регионов Центральной Азии встали в один ряд с именами Н. М. Пржевальского, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова, С. Гедина, А. Стейна, Дж. Туччи.

«Рерихи. Завет учителя»

2024, режиссёр С. Циханович, 44 мин

Фильм повествует о завершающем этапе жизни Н.К. Рериха в индийском селении Наггар, о его «послании человечеству» – Пакте Рериха, о жизни и творчестве всех членов семьи Рерихов – его сыновей Юрия и Святослава и жены Елены Ивановны, о выдающемся вкладе этой уникальной семьи в российскую и мировую культуру, значение которого мы особо оцениваем, отмечая 150-летний юбилей Н.К. Рериха.

«История создания Музея-института семьи Рерихов»

2024, режиссёр А. Трофимов, 1 час 20 мин.

Фильм о создании Музея-института семьи Рерихов, приуроченный к юбилею этого учреждения, рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов, о том, как возник и развивался этот уникальный музей.

В фильме можно увидеть интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась, а также понять, как она впоследствии воплощалась.

Музей-институт семьи Рерихов основан для сохранения наследия выдающейся семьи и памяти этих великих людей, имеет значимость как научный, культурный и образовательный центр, где хранятся документы, произведения искусства и другие материалы, связанные с их жизнью и работой, а также ведётся активная научная, выставочная и экскурсионная работа.

«Старший сын. Юрий Рерих»

2003, режиссёр Л. Тележко, 54 мин

Юрий Николаeвич Рерих (1902–1960) – cтарший сын Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Рерих, был выдающимся востоковедом, лингвистом, филологом, искусствоведом, этнографом, путешественником, профессором, директором Института Гималайских исследований «Урусвати», доктором филологических наук, заведующим сектором философии и истории религии Индии Института востоковедения АН СССР.

Фильм рассказывает о судьбе и научном наследии Юрия Рериха, о путешествии со знаменитыми отцом и матерью по малоисследованным местам Тибета и Гималаев.

«Памятные места жизни Е. И. Рерих. Ко дню рождения Урусвати»

2023, режиссёр М. Чирятьев, 20 мин,

«Мемориальные места Рерихов в Индии»

2024, режиссёр М. Чирятьев, 51 мин

Первый фильм, начиная с мемориальных мест родного для Е.И. Рерих Санкт-Петербурга, кратко представляет вехи путей её странствий, связанные со знаменательными событиями жизни, – Карелия, Лондон, Америка (Нью-Йорк и Санта-Фе), Париж, Индия (места Акбара Великого - Фатехпур Сикри и Сикандра, Дарджилинг), Москва, Алтай, Монголия, возвращение в Индию (Дарджилинг, Наггар, Лахул, Калимпонг).

Второй фильм знакомит зрителей с основными местами жизни и творчества членов семьи Рерихов в Индии (Дарджилинг, Ладак, долина Куллу с имением Рерихов, их домом и Институтом Гималайских исследований «Урусвати» в Наггаре, Лахул, Равалсар, долины Парвати и Кангра, Бангалор, Калимпонг и др.), с буддийскими и индуистскими монастырями и культурно-историческими памятниками, с проводящимися там до наших дней традиционными красочными фестивалями, религиозными службами и обрядами, свидетелями которых были Рерихи. Фильмы созданы Вице-президентом Национального Рериховского Комитета, членом Совета попечителей Международного Мемориального Треста Рерихов (Индия, штат Химачал Прадеш, р-н Куллу, с. Наггар) М.Н. Чирятьевым на основе собранных видео и фото материалов, которые были им сняты за многие годы во время экспедиций, рабочих поездок по рериховским местам Индии, России и других стран, а также – съёмок некоторых профессиональных фильмов, в которых он был научным консультантом. В работе над фильмами также использованы архивные фотографии и киноматериалы, картины Н.К. Рериха и фрагменты из документальных фильмов других авторов.

«Пакт Рериха»

2025, режиссёр С. Циханович, 52 мин

Идеи Николая Рериха об охране культурных ценностей были реализованы в международном договоре, названном его именем. История создания Пакта Рериха, его трансформации в современные международные документы об охране культурного наследия человечества стали содержанием фильма, на конкретных примерах рассказывающего о воплощении в жизнь этой необыкновенной гуманитарной миссии.