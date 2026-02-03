ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам

СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Минске на стадионе «Минск-Арена» хоккеисты СКА обыграли по буллитам местный «Динамо».

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду «Минск-Арены» состоялось противостояние между минским «Динамо» и петербургским СКА, завершившееся победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Первый период ознаменовался обоюдными атаками. На 6-й минуте Николай Голдобин, получив передачи от Андрея Педана и Валентина Зыкова, вывел СКА вперёд. Однако вскоре Даниил Липский, при поддержке Виталия Пинчука, восстановил равновесие в счёте. Не прошло и минуты, как Джозеф Бландизи, с помощью Рокко Гримальди и Сергея Сапего, вновь обеспечил преимущество СКА.

Во втором периоде Роб Хэмилтон забросил шайбу в ворота СКА, но Валентин Зыков восстановил лидерство гостей. В третьем периоде Андрей Стась сравнял счёт, переведя игру в овертайм.

Исход встречи решился в серии буллитов, где удача оказалась на стороне СКА, что принесло им победу в матче.

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-01-2026, 20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
7-12-2025, 16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
14-01-2026, 22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
16-12-2025, 22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
2-12-2025, 22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
27-12-2016, 23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх