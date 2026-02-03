СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду «Минск-Арены» состоялось противостояние между минским «Динамо» и петербургским СКА, завершившееся победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Первый период ознаменовался обоюдными атаками. На 6-й минуте Николай Голдобин, получив передачи от Андрея Педана и Валентина Зыкова, вывел СКА вперёд. Однако вскоре Даниил Липский, при поддержке Виталия Пинчука, восстановил равновесие в счёте. Не прошло и минуты, как Джозеф Бландизи, с помощью Рокко Гримальди и Сергея Сапего, вновь обеспечил преимущество СКА.

Во втором периоде Роб Хэмилтон забросил шайбу в ворота СКА, но Валентин Зыков восстановил лидерство гостей. В третьем периоде Андрей Стась сравнял счёт, переведя игру в овертайм.

Исход встречи решился в серии буллитов, где удача оказалась на стороне СКА, что принесло им победу в матче.