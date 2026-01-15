В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

В Санкт-Петербурге, 15-16 октября 2026 года, пройдет ежегодный общероссийский Форум под названием «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Это важное событие будет посвящено теме «Взгляд в будущее: Стратегии 2050». Подобный выбор заглавной темы подчеркивает необходимость долгосрочного стратегического планирования. Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель Администрации Губернатора, Валерий Москаленко, отметил, что такой подход помогает не только реагировать на текущие вызовы, но и предвосхищать их, оставаясь на шаг впереди.

Действительно, в условиях быстро меняющихся реалий важно не только периодически пересматривать стратегические планы, но и выстраивать долгосрочную траекторию развития, которая будет учитывать экономические циклы. Это позволит закладывать основы для достижения стратегических приоритетов, которые будут актуальны в будущем.

Основная тема Форума будет подробно рассмотрена через три ключевые тематические линии: «Человек», «Государство» и «Бизнес». Такой подход обеспечит преемственность диалога и продолжение обсуждения темы, заданной на Форуме стратегов 2025 года, который был посвящен «Стратегиям реальных результатов: государство, общество и бизнес». Это создает возможность для более глубокого анализа и обмена мнениями по важным вопросам, касающимся всех участников процесса стратегического планирования.

В рамках Форума стратегов-2026 планируется активное вовлечение молодых специалистов из различных регионов России, а также студентов профильных вузов Санкт-Петербурга в деловую программу. Это позволит не только обогатить обсуждения свежими идеями и взглядами, но и подготовить новое поколение стратегов, которые смогут в будущем внести значимый вклад в развитие своих регионов и страны в целом.

Форум стратегов-2025 собрал более 1500 участников, что свидетельствует о высоком интересе к подобным мероприятиям. Ярким завершением XXIII Форума стала церемония награждения победителей и призеров VI Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России», в финале которого участвовали около 300 конкурсантов. Это событие стало важным шагом в поддержке инициатив молодежи и их вовлечении в процесс стратегического планирования, что, безусловно, будет продолжаться и на Форуме 2026 года.