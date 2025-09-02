ента новостей

В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса

В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Петербург демонстрирует впечатляющие результаты в поддержке малого и среднего бизнеса (МСП)

Санкт-Петербург демонстрирует впечатляющие результаты в поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), обеспечивая значительный рост доходов в этом секторе. Губернатор Александр Беглов, на недавнем рабочем совещании с городским правительством, посвященном анализу выполнения «дорожной карты» по увеличению доходов на одного работника МСП, подчеркнул важность достигнутого прогресса. Эта «дорожная карта» напрямую связана с Указом Президента, который ставит амбициозную цель: к 2030 году реальный рост дохода на одного работника в сфере МСП должен опережать рост валового внутреннего продукта в 1,2 раза. Достижение этой цели, по словам Беглова, критически важно не только для экономического развития города, но и для повышения уровня жизни его жителей.

Завершение в 2024 году национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стало значимым этапом. Петербург не просто выполнил поставленные задачи, а значительно их превзошел, показав перевыполнение на 14,6%. Этот успех, безусловно, является результатом целенаправленной и эффективной политики городской администрации. Успешная реализация национального проекта способствовала увеличению числа занятых в МСП и среди самозанятых граждан. На смену ему пришел новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», который, судя по всему, будет продолжать курс на стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

Санкт-Петербург заслуженно входит в тройку лидирующих регионов по количеству субъектов МСП. Это убедительно свидетельствует о создании благоприятной и привлекательной среды для предпринимательской деятельности. Ключевым фактором роста доходов стал комплексный подход к поддержке МСП, включающий в себя широкий спектр мер. Среди них – предоставление льготных кредитов и субсидий, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь в 2024 году внушительную сумму в 10,8 млрд рублей на льготных условиях. Это серьезные инвестиции, которые способствуют развитию и расширению бизнеса.

Не менее важной составляющей поддержки является экспортное сопровождение. Активная работа в этом направлении привела к увеличению числа экспортеров до 7,5 тысяч компаний. Рост товарооборота города на 9% наглядно демонстрирует эффективность мер, направленных на поддержку внешнеэкономической деятельности. Это не только способствует притоку финансовых средств, но и повышает конкурентоспособность петербуржских предприятий на международном рынке.

Цифры говорят сами за себя: на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 388 тысяч субъектов МСП, что на 13,1% больше, чем в 2020 году. За этот период общее количество предприятий увеличилось на 45 тысяч, что свидетельствует о динамичном развитии предпринимательской среды. В сфере МСП занято порядка 2 миллионов петербуржцев, что подчеркивает значимость этого сектора для экономики города и занятости населения. Рост среднегодового дохода на одну организацию МСП с 49,2 млн рублей в 2023 году до 57 млн рублей в 2024 году (рост на 16%) наглядно иллюстрирует позитивные результаты государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства. Это говорит о том, что выбранный курс является верным и приносит ощутимые результаты, создавая благоприятные условия для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения Санкт-Петербурга. Дальнейшее развитие и совершенствование мер поддержки МСП, несомненно, будут способствовать дальнейшему росту экономики города и благополучию его жителей.

