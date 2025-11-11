В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан

На этой неделе партнёры проекта «Моя карьера с Единой Россией», представляющие Центр занятости населения Санкт-Петербурга, организуют серию вебинаров, которые будут посвящены весьма актуальным и важным темам, связанным с трудоустройством и карьерным развитием. Эти мероприятия предоставят уникальную возможность узнать много нового и полезного, не покидая пределов собственного дома.

Первый вебинар состоится 11 ноября в 11:00 и будет называться «Принцип FOMO». Этот термин расшифровывается как «Fear of missing out», что в переводе означает страх упустить что-то важное в своей карьере, личной жизни или процессе обучения. Участники получат возможность понять, как сожаления могут приводить к стрессу и даже депрессивным состояниям. Специалист, ведущий вебинар, расскажет о том, что собой представляют такие состояния, как они формируются и, что самое главное, как с ними можно справляться. Это станет первым шагом на пути к обретению внутреннего равновесия.

12 ноября в 11:00 пройдет вебинар с интригующим названием «Винить нельзя помиловать». На этом занятии эксперт подробно объяснит, что такое вина, почему мы её испытываем и какие виды вины существуют. Участники смогут научиться работать с этим непростым чувством, а также обсудят, как оно может незаметно влиять на их повседневную жизнь и эмоциональное состояние. Это важная тема, поскольку понимание своих эмоций — ключ к улучшению качества жизни.

Также 12 ноября, но в 14:30, состоится вебинар «Поиск работы: каким он может быть?». Специалист поделится своими знаниями о тонкостях процесса поиска работы, расскажет о преимуществах и недостатках как активного, так и пассивного поиска. Участники узнают, на что стоит обратить внимание при составлении резюме, а также что включает в себя подготовка к собеседованию. Это занятие будет особенно полезным для тех, кто находится в поиске новой работы или просто хочет улучшить свои навыки.

Следующий вебинар под названием «Психосоматика: инструкция по применению» пройдет 13 ноября в 11:00. На этом занятии вместе с экспертом участники обсудят, как организм реагирует на стрессовые ситуации и какие психосоматические заболевания могут возникать в результате. Будет рассмотрено происхождение этих заболеваний, а также предложены стратегии борьбы с ними и профилактические методы, которые помогут избежать психосоматических нарушений в будущем.

Завершит серию вебинаров встреча, посвящённая теме «Как пережить сокращение (увольнение)», которая состоится 14 ноября в 11:00. В ходе этого вебинара специалисты обсудят, как справляться со своими эмоциями в трудные времена и как снизить уровень стресса в таких обстоятельствах. Участники получат советы о том, какие шаги следует предпринять для обретения стабильности и какую работу стоит искать, а также о важных действиях, которые необходимо предпринять в процессе поиска новой работы.

Эти вебинары предоставляют прекрасную возможность для всех желающих углубить свои знания и навыки, а также получить поддержку и советы от экспертов в области трудоустройства и психологии. Не упустите шанс улучшить свою карьеру и личное благополучие!