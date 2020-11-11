Как продвигаться в соцсетях

Сегодня большое значение придается социальным сетям. В связи с этим огромную роль начинают играть технологии SMM. По вопросам продвижения в соцсетях проводятся специальные вебинары. Таковые проходят и в Северной столице.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский комитет по молодежной политике намеревается провести несколько вебинаров для городских некоммерческих организаций. Сегодня в 16:00 пройдет вебинар по SMM-продвижению. На нем выступил Эльвира Петрова, известная как автор популярного курса для SMM-специалистов.

Записи вебинаров будут доступны в группе комитета в социальной сети Вконтакте. Так что все желающие смогут посмотреть эти материалы и получить для себя много полезной информации.