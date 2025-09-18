ента новостей

14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования

В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Определены лауреаты ежегодной премии Правительства Санкт‑Петербурга в области образования

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление Правительства города, определяющее лауреатов Премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования за 2025 год. Это решение стало кульминацией ежегодного конкурса, организованного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, направленного на поощрение выдающихся достижений в сфере образования. Конкурс, как всегда, вызвал большой интерес и собрал множество заявок от талантливых педагогов города. Жюри, состоящее из опытных экспертов в области образования, тщательно оценивало представленные работы, учитывая многообразие критериев, среди которых были инновационный подход к преподаванию, достижения учащихся, внедрение современных методик и вклад в развитие образовательного процесса в целом.

Результаты конкурса демонстрируют высочайший профессионализм педагогического сообщества Санкт-Петербурга. В этом году премиями были отмечены представители разных сегментов системы образования. Значительная часть награды досталась классным руководителям. Сорок классных руководителей государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвятивших себя воспитанию и обучению подрастающего поколения, получат заслуженную премию в размере 50 тысяч рублей. Их ежедневная работа, включающая не только передачу знаний, но и формирование личности ребенка, его социальную адаптацию и духовное развитие, была высоко оценена Правительством города.

Кроме того, премиями в размере 100 тысяч рублей будут награждены двадцать педагогических работников государственных профессиональных образовательных учреждений. Десять из них – преподаватели, занимающиеся подготовкой квалифицированных рабочих по среднему профессиональному образованию, а остальные десять – мастера производственного обучения в тех же учреждениях. Эти специалисты играют ключевую роль в подготовке высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики Санкт-Петербурга. Их практический опыт, умение передать знания и навыки будущим специалистам, способствуют росту производительности труда и конкурентоспособности городской экономики.

Таким образом, постановление губернатора Беглова о присуждении премий – это не только материальное вознаграждение за труды, но и высокая оценка профессионализма и вклада педагогов в развитие системы образования Санкт-Петербурга. Премия служит стимулом для дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения его качества, способствуя воспитанию нового поколения грамотных и компетентных специалистов. Это важный сигнал о том, что город ценит труд своих учителей и мастеров производственного обучения и вкладывает значительные средства в развитие человеческого капитала.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-07-2025, 12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
19-08-2024, 15:26
В Петербурге педагоги получат премии городского правительства ко Дню учителя
30-05-2025, 14:33
В Смольном вручилм премии Правительства Санкт‑Петербурга за заслуги в области науки и образования
27-05-2022, 18:55
Ректор СПбГМТУ награжден премией Правительства Санкт-Петербурга
6-08-2025, 20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
26-08-2025, 09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Вчера, 10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
16-09-2025, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
15-09-2025, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Наверх