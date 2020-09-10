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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге 10 предприятий получат почетный диплом «Лучшая практика наставничества»

В Петербурге 10 предприятий получат почетный диплом «Лучшая практика наставничества»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Десять петербургских предприятий получат награды за лучшие практики подготовки молодых специалистов

Соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга подписал Губернатор Александр Беглов.

«Почетный диплом «Лучшая практика наставничества» - новая награда. Она учреждена в этом году и будет вручаться в первый раз. В Ленинграде – Санкт-Петербурге всегда были сильны традиции наставничества и преемственности поколений. Нам важно отметить предприятия и коллективы, в которых старшие сотрудники передают молодежи знания и опыт, делятся секретами мастерства», - подчеркнул губернатор.

По итогам конкурса, который был проведен Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, награды за лучшие практики наставничества получат 10 предприятий и организаций.  Конкурс проводился по 4 номинациям. Особо учитывалось распространение практик наставничества. За это начислялись самые высокие баллы.

В номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» победителем признана компания АО «Фирма Изотерм». Второе место присуждено Производственной компании «Севкабель», третье -  АО «НПО Завод «Волна».

В номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» награду за первое место получит АО «Фирма Изотерм», за второе – ЗАО «Невский завод», за третье – АО «Диаконт».

В номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» первое место присуждено АО «Балтийский завод», второе – АО «Равенство», третье – ЗАО «Невский завод».

Диплом в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» за первое место получит ООО «Производственная компания «Севкабель».

Источник: Администрация Петербурга
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